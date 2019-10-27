Общество 27.10.2019 14:52
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27.10.2019 14:52
В Волгограде счастливо разрешилась история с приютом для бездомных животных, который хотели снести заодно с несанкционированной автостоянкой. Как рассказала ИА «Высота 102» Людмила Чурюмова, теперь собаки и кошки переехали на новое место жительства и в просторные вольеры. А еще в августе судьба бездомных животных, которых опекает Людмила, висела на волоске. Тогда администрация Дзержинского района по представлению прокуратуры потребовала освободить занимаемую территорию от незаконных построек, среди которых оказались вагончики и вольеры для собак и кошек. Людмила Чурюмова тогда попросила чиновников дать ей время на переезд, чтобы подготовить новое место, выделенное администрацией, для приема «жильцов». Иначе кошки и собаки пополнили бы армию бездомных животных. «Пришлось провести большую работу в рекордно короткое время. Но теперь у наших собак и кошек есть уютные и просторные вольеры. Правда, вольеров и будок не хватает, а впереди зима. Нужно еще и много сена. Так что пришлось некоторых питомцев отдать на передержку, пока будем строить и дальше обустраиваться», - рассказала Людмила.
Тем не менее, уверяет Людмила, ее «хвостики» счастливы. Впрочем, это и так было видно – добрые позитивные песики всячески это демонстрировали. Людмила Чурюмова и ее единомышленники благодарят всех, кто помог в обустройстве нового дома для четвероногих питомцев. А те, кто хочет поучаствовать в этом добром деле или взять собаку или кошку домой, могут позвонить Людмиле по телефону 8-902-380-30-56. Кстати, после нашего сюжета о сложной ситуации, в которую попал приют, одна семья волгоградцев забрала в свой дом щенка. Хочется надеяться, что повезет и другим подопечным волонтеров.
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