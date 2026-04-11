Волгоградцев призвали не убивать змей в Волго-Ахтубинской пойме





Жителей Волгоградской области и гостей региона заверили в отсутствии ядовитых змей на территории Волго-Ахтубинской поймы. Об этом заявили в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» и призвали не убивать встречающихся здесь рептилий, так как они не могут причинить вред человеку.

- В пойме живут только три вида змей: два вида ужей и один вид полоза. Все они безобидны и очень полезны. Например, водяной уж. Его можно опознать по оливковому окрасу с темными пятнами в шахматном порядке. Именно эти пятна люди путают с зигзагом степной гадюки. Да, гадюка есть в Волгоградской области, но она живет в сухих биотопах, есть она и в нашем Заволжье. В пойме её нет! – рассказали в природном парке.



Водяной уж питается мелкой рыбёшкой, он может часами охотиться под водой. При опасности выпускает из клоаки вонючую жидкость (это не яд, а защита!), а не кусается. Он чаще всего страдает от нападений со стороны людей. Они видят шахматную змею у воды и думают, что это гадюка.



Еще один ползучий обитатель природного парка – уж обыкновенный: тот самый, с жёлтыми или оранжевыми «ушами». Их не перепутать ни с кем. Уж любит лягушек и греться на солнышке. Встречаются ужи с очень маленькими пятнами, а иногда, очень редко, и вообще без таковых.



Третий обитатель поймы – полоз узорчатый. Серая или бурая змея с темными пятнами на спине редко встречается в пойме, предпочитает сухие опушки. Она совершенно безопасна, хотя может имитировать удар. А если даже и ущипнет, то ядовитых зубов у него совершенно точно нет.



В природном парке обращаются с просьбой к гостям не убивать водяных ужей.



- Если видите шахматный узор у воды — знайте, это не гадюка, а безобидный рыболов. Просто отойдите на шаг. Не ловите их и не тыкайте палками. Защитная реакция (шипение и запах) — это стресс для животного, - рассказывают специалисты. - Расскажите детям: в пойме злые змеи не живут. Есть только ужи и полоз. Они чистят экосистему от грызунов и больной рыбы.



На фото природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» - полоз узорчатый



