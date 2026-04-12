



В ночь на 12 апреля православные верующие в Волгоградской области встретили светлый праздник Пасхи – Христова Воскресения. Тысячи прихожан по всему региону пришли в храмы, в том числе воссозданный и освященный в сентябре 2021 года собор Александра Невского в центре Волгограда.





В праздничном богослужении вместе с сотнями жителей и гостей Волгограда принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Провел пасхальную службу митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.





Напомним, собор Александра Невского в Волгограде был возрожден на народные пожертвования. Он строился пять лет и был освящен в сентябре 2021 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Событие стало одним из ключевых в праздновании 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.









Фото: администрация Волгоградской области