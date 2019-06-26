Жители квартала в Волгограде скидываются на народный ремонт убитой дороги





Скидываться на ремонт популярного внутридворового проезда вот уже второй раз вынуждены жители квартала в Ворошиловском районе. Дорога идет вдоль дома №45 по улице Рабоче - Крестьянской. Движение здесь всегда интенсивное, потому, что проезд примыкает к основной магистрали. Как сегодня убедилась съемочная группа ИА «Высота 102», на пути машин лежат бесконечные ямы самой разной глубины, форм и размеров. Инициатором сбора средств на ремонт проезда, который упорно не попадает в планы властей, стал автомобилист Иван Соколов, проживающий рядом - на улице Лавочкина. Активный волгоградец 4 года назад уже успешно организовывал ремонт этой дороги.





«С миру по нитке собрали с соседями 28 тысяч рублей, сам я доложил еще 4 тысячи, и залатали 35 квадратных метров асфальта при помощи специализированной дорожной организации, которая ремонтировала соседнюю улицу Иркутскую», - рассказал Иван Соколов. Сейчас он ежедневно - в утренние и вечерние часы, стоит на улице с плакатом и постепенно собирает средства на очередной ремонт «убитой» дороги. Далеко не все, но многие проезжающие мимо автомобилисты относятся к инициативе положительно и дают, по сколько могут - 100, 200, а то и 500 рублей. Сам Иван уже внес в общую копилку 5 тысяч. «Просто хочу ходить и ездить по нормальной дороге. Если сейчас не сделать ремонт, то следующей весной этот проезд расползется совсем. Люди тут ноги ломают, «летят» подвески машин. От муниципальной власти реакции никакой, проще и дешевле собрать деньги и сделать асфальт самим», - объясняет свое неравнодушие Иван Соколов.





На сегодняшний день в копилку «народного» дорожного ремонта поступило 9 тысяч рублей, а необходимо около 50 тысяч. Ни депутаты, курирующие округ, ни районная администрация пока ничем горожанам не помогли. Хотя по поводу плохого состояния проезда вдоль дома №45 по улице Рабоче - Крестьянской жители неоднократно обращались в различные инстанции.







