Силы ПВО предотвратили атаку БПЛА на Волгоградскую область

Волгоградская область избежала атак украинских беспилотников ночью 11 апреля. Однако в других регионах России было неспокойно. По данным Минобороны, с 20.00 ч. 10 апреля до 7.00 ч. 11 апреля дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областей и над акваториями Азовского и Черного морей.