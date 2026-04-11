



Сегодня, 11 апреля, в холле второго этажа Дома офицеров Волгоградского гарнизона состоялась презентация первого в Волгограде клуба гонок дронов «ВолгаДрон». Как рассказали ИА «Высота 102» организаторы, проект открывает новое направление для региона - спортивное пилотирование БПЛА, которое в настоящее время активно развивается по всей России и становится частью современной технологической культуры.





Сегодня посетителям продемонстрировали работу неоновой трассы, показательные полеты пилотов FPV. А желающие смогли принять участие в мастер-классах. Ключевой особенностью проекта стала закрытая полетная зона площадью более 100 кв. метров, оснащенная трассой-трансформером с программируемой динамической подсветкой.





Система позволяет изменять конфигурацию трассы под различные виды сложности, а также менять цветовые сценарии и визуальные эффекты, создавая зрелищное пространство как для пилотов, так и для зрителей. Трасса разработана с применением современных технологических решений при участии российских специалистов и соответствует стандартам Федерации гонок дронов России.





Участие в открытии приняли руководитель регионального отделения Федерации гонок дронов России Виктор Шкуратов, начальник Дома офицеров Волгоградского гарнизона Сергей Близнюк, представители Волгоградской региональной общественной организации «Генералы Волгограда», члены общественной палаты Волгоградской области, представители клуба любителей авиации «Сокол Волгоград» и «Центра развития технологий и инноваций».





В ряде регионов уже проходят этапы соревнований по гонкам дронов, финалом которых является Чемпионат страны. Формируются команды и профессиональные сообщества пилотов. Теперь Волгоград делает свой шаг в этом направлении.





Основная задача проекта - это развитие гонок дронов как массового и высокотехнологичного вида спорта в регионе, а также создание условий для проведения в Волгограде соревнований различного уровня - от любительских до профессиональных.





Особое внимание уделяется вовлечению подростков и молодежи в данный вид спорта, формированию интереса к инженерным и цифровым специальностям, а также укреплению имиджа Волгоградской области как региона, открытого для инноваций и современных технологий.





Клуб работает при взаимодействии и методической поддержке регионального отделения Федерации гонок дронов России. Полеты осуществляются на дронах класса 75 (модели тинивуп «Метеор Про») в соответствии с действующими спортивными стандартами Федерации гонок дронов России.





На открытии было заявлено о запуске серии соревнований по гонкам дронов в Волгограде, которые планируется проводить на различных площадках города.







Напомним, в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73 и на сайте.

