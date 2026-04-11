Главное

Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор

Актуально

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости

Федеральные новости
 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
Федеральные новости
 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
Общество

Полеты не во сне, а наяву: первый клуб гонок дронов открылся в Волгограде

Общество 11.04.2026 17:45
0
11.04.2026 17:45


Сегодня, 11 апреля, в холле второго этажа Дома офицеров Волгоградского гарнизона состоялась презентация первого в Волгограде клуба гонок дронов «ВолгаДрон». Как рассказали ИА «Высота 102» организаторы, проект открывает новое направление для региона - спортивное пилотирование БПЛА, которое в настоящее время активно развивается по всей России и становится частью современной технологической культуры.


Сегодня посетителям продемонстрировали работу неоновой трассы, показательные полеты пилотов FPV. А желающие смогли принять участие в мастер-классах. Ключевой особенностью проекта стала закрытая полетная зона площадью более 100 кв. метров, оснащенная трассой-трансформером с программируемой динамической подсветкой. 


Система позволяет изменять конфигурацию трассы под различные виды сложности, а  также менять цветовые сценарии и визуальные эффекты, создавая зрелищное пространство как для пилотов, так и для зрителей. Трасса разработана с применением современных технологических решений при участии российских специалистов и соответствует стандартам Федерации гонок дронов России.


Участие в открытии приняли руководитель регионального отделения Федерации гонок дронов России Виктор Шкуратов, начальник Дома офицеров Волгоградского гарнизона Сергей Близнюк, представители Волгоградской региональной общественной организации «Генералы Волгограда», члены общественной палаты Волгоградской области, представители клуба любителей авиации «Сокол Волгоград» и «Центра развития технологий и инноваций».


В ряде регионов уже проходят этапы соревнований по гонкам дронов, финалом которых является Чемпионат страны. Формируются команды и профессиональные сообщества пилотов. Теперь Волгоград делает свой шаг в этом направлении.


Основная задача проекта - это развитие гонок дронов как массового и высокотехнологичного вида спорта в регионе, а также создание условий для проведения в Волгограде соревнований различного уровня  - от любительских до профессиональных.


Особое внимание уделяется вовлечению подростков и молодежи в данный вид спорта, формированию интереса к инженерным и цифровым специальностям, а также укреплению имиджа Волгоградской области как региона, открытого для инноваций и современных технологий.


Клуб работает при взаимодействии и методической поддержке регионального отделения Федерации гонок дронов России. Полеты осуществляются на дронах класса 75 (модели тинивуп «Метеор Про») в соответствии с действующими спортивными стандартами Федерации гонок дронов России.


На открытии было заявлено о запуске серии соревнований по гонкам дронов в Волгограде, которые планируется проводить на различных площадках города.


Напомним,  в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73 и на сайте.

Фото Андрей Поручаева V102.RU



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.04.2026 17:45
Общество 11.04.2026 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2026 16:21
Общество 11.04.2026 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2026 15:06
Общество 11.04.2026 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2026 14:05
Общество 11.04.2026 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2026 12:38
Общество 11.04.2026 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2026 11:53
Общество 11.04.2026 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2026 10:33
Общество 11.04.2026 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2026 09:31
Общество 11.04.2026 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2026 07:32
Общество 11.04.2026 07:32
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2026 07:15
Общество 11.04.2026 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2026 06:54
Общество 11.04.2026 06:54
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2026 06:29
Общество 11.04.2026 06:29
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2026 06:09
Общество 11.04.2026 06:09
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2026 05:54
Общество 11.04.2026 05:54
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2026 22:21
Общество 10.04.2026 22:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:45
Полеты не во сне, а наяву: первый клуб гонок дронов открылся в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:01
50 лет назад город Волгоград «захватили» хоккеистыСмотреть фотографии
16:21
Частица праздника в доме: волгоградцам рассказали, что делать с Благодатным огнемСмотреть фотографии
16:09
В борьбе с непогодой и лидером «Ротор‑М» уступил «Сочи‑М»Смотреть фотографии
15:43
В Камышине электросамокат с подростками врезался в ChanganСмотреть фотографии
15:06
В оранжерее Волгоградского ботсада с аншлагом открылась выставка летних цветовСмотреть фотографии
14:28
В духе спортивного братства: «Кубок Победы» стартовал с ничьей России и БеларусиСмотреть фотографии
13:37
«Чудо, что без жертв»: в Волгограде лихач на автомобиле протаранил подъезд МКДСмотреть фотографии
12:38
Волгоградцы сообщают о «воскрешении» личных аккаунтов в TelegramСмотреть фотографии
11:53
«Изгаляются, как могут»: волгоградские кулинары накануне Пасхи пожаловались на капризы покупателейСмотреть фотографии
11:03
Бастрыкин разберется с закрытием корпуса детсада в КотовоСмотреть фотографии
10:33
Дожди с грозами снова обещают волгоградцам 11 апреляСмотреть фотографии
10:00
В Волгограде разыскивают водителя Mazda, сбившего женщинуСмотреть фотографии
09:04
Более 1,4 тысячи жителей Волгоградской области съедут из аварийных домовСмотреть фотографии
08:22
Будем с рыбой? В ерики Волго-Ахтубинской поймы пошла большая водаСмотреть фотографии
07:32
Силы ПВО предотвратили атаку БПЛА на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
06:29
В Волгоградской области включат единый сигнал на всех поездах в честь полета ГагаринаСмотреть фотографии
05:54
Беспилотную опасность отменили в Волгоградской области спустя 6 часовСмотреть фотографии
22:21
Угроза БПЛА-атаки ВСУ вновь объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:45
В Волгоградской области с 14 апреля начнут отключать телевидениеСмотреть фотографии
21:26
В Волгоградской области пройдет гастрофест в пасхальную неделюСмотреть фотографии
20:55
Праздник почти на пороге: рассказываем, где и во сколько освятить куличи в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:30
Фоторепортаж: в Волгограде открыли бюст Героя Советского Союза Юрия ГагаринаСмотреть фотографии
20:06
55 км отремонтируют на волгоградских участках трасс Р-228 и Р-229Смотреть фотографии
19:47
Волгоградскому музею торжественно передали более 200 картин художника ЛосеваСмотреть фотографии
19:37
Суд запретил вояж в Москву подсудимому главе района Ивану ГелюСмотреть фотографии
19:10
50 молодых ив, сосен и дубов высадили в Волгоградской области детиСмотреть фотографии
18:34
«Мотоцикл – это душа!»: мотоспасатели из Волгограда – о самых сложных выездах и профессиональном азартеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:58
Ситуация – критическая: регионы юга России объединятся для борьбы с опустыниванием земельСмотреть фотографии
17:47
В МЧС предупредили волгоградцев о надвигающихся ливнях с градомСмотреть фотографии
 