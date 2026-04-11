Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
В Волгоградской области зафиксирован самый низкий индекс Пасхи в ЮФО

Экономика 11.04.2026 18:25
11.04.2026 18:25


Центр стратегических разработок выпустил Индекс Пасхи, в котором сравнил стоимость ингредиентов по регионам России для приготовления обязательных блюд пасхального стола – кулича, яиц и творожной пасхи. В Южном федеральном округе дешевле всего такой набор обойдется жителям Волгоградской области – 434, 53 рубля. Самый высокий Индекс Пасхи – в Севастополе (572,85 рубля). Всего же лишь в 26 регионах России стоимость пасхального набора составила менее 450 рублей. В список российских регионов по самой минимальной стоимости вошли Республика Мордовия (382,16 рублей), Нижегородская область (399,83 рублей) – два региона, где стоимость меньше 400 рублей, Удмуртская Республика (413,30 рублей), Пензенская область (415,60 рублей), Оренбургская область (419,83 рублей).

Средняя цена продуктов для приготовления основного набора блюд пасхального стола в 2026 году на семью в России составила 486 рублей 88 копеек. Вслед за масленичной дефляцией в России фиксируется пасхальная – стоимость набора продуктов в среднем по стране снизилась на 1,7% по отношению к прошлогоднему индексу Пасхи, утверждают авторы исследования.

Из основных компонентов набора по сравнению с прошлой Пасхой подешевели: сливочное масло на 7,1%, сахарный песок на 3,9%, а также изюм с курагой на 0,3%. Подорожали по отношению к прошлой Пасхе яйца на 5,3% и молоко на 3,2%.

Справка. Индекс выпускается ЦСР с 2024 года в чистый четверг в преддверии празднования христианами Пасхи и сделан из расчета на среднестатистическую семью из 4 человек. Авторы исследования подчеркивают, что Индекс Пасхи не является идеальным показателем паритета покупательной способности, поскольку он учитывает только расходы на продукты и не учитывает многие другие категории товаров и услуг. В частности, в стоимости не учтены затраты электроэнергии или газ для приготовления. Тем не менее, он наглядно показывает, как относительная доступность продуктов в разных регионах страны. 

