В Волгоградской области зафиксирован самый низкий индекс Пасхи в ЮФО





Центр стратегических разработок выпустил Индекс Пасхи, в котором сравнил стоимость ингредиентов по регионам России для приготовления обязательных блюд пасхального стола – кулича, яиц и творожной пасхи. В Южном федеральном округе дешевле всего такой набор обойдется жителям Волгоградской области – 434, 53 рубля. Самый высокий Индекс Пасхи – в Севастополе (572,85 рубля). Всего же лишь в 26 регионах России стоимость пасхального набора составила менее 450 рублей. В список российских регионов по самой минимальной стоимости вошли Республика Мордовия (382,16 рублей), Нижегородская область (399,83 рублей) – два региона, где стоимость меньше 400 рублей, Удмуртская Республика (413,30 рублей), Пензенская область (415,60 рублей), Оренбургская область (419,83 рублей).

Средняя цена продуктов для приготовления основного набора блюд пасхального стола в 2026 году на семью в России составила 486 рублей 88 копеек. Вслед за масленичной дефляцией в России фиксируется пасхальная – стоимость набора продуктов в среднем по стране снизилась на 1,7% по отношению к прошлогоднему индексу Пасхи, утверждают авторы исследования.

Из основных компонентов набора по сравнению с прошлой Пасхой подешевели: сливочное масло на 7,1%, сахарный песок на 3,9%, а также изюм с курагой на 0,3%. Подорожали по отношению к прошлой Пасхе яйца на 5,3% и молоко на 3,2%.