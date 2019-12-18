



В Волгоградском УФАС России назвали «словоблудием» ответ на свое письмо в адрес губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», речь идет о серии обращений антимонопольщиков в различные органы по поводу необходимости принятия действенных мер по нормализации ситуации на рынке ритуальных услуг, где по-прежнему не знает преград монополист - похоронная компания «Память». Ранее в УФАС получили ответ из ГУ МВД , и вот - получено письмо из администрации области.





Руководитель Волгоградского УФАС отреагировал на полученное письмо так:

«Честно говоря, мы даже в некотором замешательстве относительно того, как прокомментировать всё это чиновничье словоблудие обо всём и ни о чём. Четыре страницы цитат из общеизвестных нормативных актов, судебных решений и т.д., и никакого конструктива по существу… Такое ощущение, что таким ответом администрация Волгоградской области говорит всем нам о том, что от неё в этом вопросе ничего не зависит. А в каком тогда вопросе не по ухудшению, а по улучшению жизни людей от нее, от обеих дум, от администрации Волгограда, правоохранительных органов Волгоградской области что-нибудь зависит? По моему мнению, налицо либо неспособность всех этих депутатско-чиновничьих контор улучшить жизнь людей, либо нежелание, причём я далёк от мысли, что эти неспособность и/или не желание никак (в т.ч. материально) не простимулированы. Хочу обратить внимание вот ещё на что. Как указано выше, наше обращение было адресовано губернатору Волгоградской области А.И. Бочарову. А «словоблудие» в виде ответа на обращение пришло не просто не за подписью губернатора, что, в принципе, объяснимо, а даже не за подписью курирующего замгубернатора А.В. Косолапова, который, видимо, тоже «постеснялся» подписывать эту чушь, подписав лишь сопроводительное письмо к ней, и чушь, в свою очередь, тоже подписал даже не председатель комитета ЖКХ и ТЭК О.Д. Николаев, а «временно осуществляющий полномочия председателя комитета» ЖКХ и ТЭК некто Н.А. Корпелянская. Интересно, а «временно осуществляющей полномочия председателя комитета» её тоже специально сделали на время подписания чуши? Это очень волгоградский бюрократический приём – снятие с себя какой-либо ответственности любой ценой. К тому же, молодцы, мужчины, женщину подставили. Почему-то вспомнились два незабвенных персонажа из «Нашей Раши» Славик и Димон: «Слышь, Славик, чё-та я очкую… Да ты узбагойся!». Вот такая «Наша ВолгогРаша»…

Вообще-то, у нас есть письмо из аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО, из которого следует, что вопросы, изложенные в нашем обращении на имя губернатора, прорабатываются аппаратом совместно не только с Администрацией Волгоградской области, но и с органами ФСБ России, о чём администрации известно. Думаю, новому руководству УФСБ России по Волгоградской области будет небезынтересно узнать о бездействии администрации и её неконструктивной позиции в проработке указанных вопросов. И последнее. Раз такая безнадёга в решении данной проблемы, предлагаю кому-либо из смелых волгоградских журналистов, аккредитованных на участие в ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится завтра 19 декабря, поднять этот вопрос перед Президентом РФ».





Об острой ситуации с «ритуалкой» и даже «кладбищенских войнах» , до которых докатился город-герой, ИА «Высота 102» рассказывало в многочисленных публикациях. Ранее после долгих судебных разбирательств ФАС России удалось доказать свою правоту в деле об антиконкурентном сговоре между администрацией Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память».

Напомним, в марте 2017 года между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» были заключены дополнительные соглашения о продлении еще на 10 лет срока действия договора на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт и о продлении договора на осуществление погребения граждан. Именно эти действия квалифицированы ФАС России как нарушение статьи 16 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ, устанавливающей, в частности, запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения между органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами, т.е. фактически запрет на антиконкурентный сговор между ними.

На сегодняшний день, по итогам всех судебных тяжб, дополнительные соглашения между администрацией Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» признаны недействительными. Мэрия пока не предприняла никаких шагов, чтобы положить конец «особым отношениям» с «Памятью».



