

Частицу Благодатного огня, который прибудет в Россию из Иерусалима, верующие волгоградцы смогут забрать домой в пасхальное воскресенье, 12 апреля. Как правильно унести ее с собой и что с ней делать дальше, корреспонденты V102.RU спросили у священника.

Раздача Благодатного огня пройдет в Александро-Невском соборе после Великой Пасхальной вечери. Она начнется в 17:00 ч.

- Чтобы забрать частицу Благодатного огня, нужно принести в храм переносной светильник, - объясняет священник Виталий Свиридов. - Дома же следует перенести язычок пламени в лампаду и пропеть или прочитать тропарь праздника Пасхи «Христос Воскресе…».

По словам иерея, затеплившийся в лампаде огонь лучше не тушить в первые же минуты. Однако оставлять его без присмотра волгоградцам также не советуют.

Пасхальные богослужения начнутся в храмах Волгограда и области сегодня ночью. А вот освящение куличей и пасок пройдёт в регионе как в субботу, так и в воскресенье.

Напомним, как сообщало V102.RU, в Волгоград вечером 12 апреля прибудет частица Благодатного огня, который ежегодно накануне православной Пасхи сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме. От этого огня зажигают множество лампад, которые самолетами доставляют во все уголки мира.



