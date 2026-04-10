Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром

Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие исковые требования были направлены в суд Генеральной прокуратурой, которая добивается возврата активов в госсобственность.  

Согласно доводам Генпрокуратуры, коммерсанты приобрели ипподром в Ростове-на-Дону более 25 лет по заниженной стоимости. В числе ответчиков, передают СМИ, значатся: экс-губернатор Ростовской области Владимир Чуб, его заместитель Иван Станиславов и группа предпринимателей. 

Схема, по которой старейший ипподром России ушел коммерсантам за копейки, была проста. Так, в частности, по версии следствия, в 2000 году была инициирована процедура банкротства ипподрома из-за долгов перед муниципальным «Водоканалом» в размере 126 тыс. руб. Уже в июне 2001 года комплекс, включавший 61 объект недвижимости и сельскохозтехнику, выкупило юрлицо «Агросоюз Юг Руси». Сумма сделки составила смехотворные 7,5 млн рублей при рыночной стоимости комплекса 2 млрд руб.

По данным Генеральной прокуратуры, четыре здания были реализованы аффилированному лицу за 300 тыс. рублей при рыночной стоимости 20 млн рублей. В последующем участки площадью 27 гектаров также вывели из госсобственности и продали без конкурса за 48 млн рублей при рыночной оценке 1,8 млрд руб. В 2007–2010 годах за содействие в махинациях аффилированные лица получили доли в компаниях «Донэнергосбыт» и «Хлебный город», получив за счет этого в будущем выгоду в размере 23 млн руб.

В 2020 году для оформления владения активами было создано новое юридическое лицо, позднее переименованное в специализированного застройщика. В 2024 году активы были проданы строительному холдингу, бенефициар которого также привлечён к делу в качестве ответчика.

– По версии надзорных органов, средства от сделки в размере 2,7 млрд руб. были переведены на счета в Турции и Казахстане, ещё 900 млн руб. направлены на развитие подконтрольного бизнеса, – передает СМИ Ростова. 

