



Сегодня, 11 апреля, в оранжерее Волгоградского ботанического сада в Волжском открылась выставка однолетних цветов – «Чувство цветом – дыши летом». Напомним, она продлится до 19 апреля. Уже в первый день работы выставки в оранжерее наблюдается большое количество посетителей.



Как рассказали в ботсаду, посетители смогут полюбоваться на такие растения, как агератум, антирринум, бальзамин, бархатцы, вербена, гацания, катарантус, колеус, лобелия, лобулярия, петуния, сальвия, цинерария.



Экспозиция объединяет живые растения, цветочные композиции и инсталляции, которые отражают главные оттенки лета 2026 года, вдохновлённые как природой, так и современными тенденциями в дизайне и моде.

В центре внимания — модные цвета декоративных летних растений, среди которых: мягкий нейтральный белый, символ лёгкости и свежести (петуния, лобелия); яркий жёлто-зелёный, воплощение возрождения природы (бархатцы, гацания); насыщенный красный, цвет страсти и энергии (петуния, сальвия); глубокий синий, универсальный и эмоциональный оттенок (агератум, лобелия) и т.д. Эти оттенки не только украшают цветочные композиции, но и создают атмосферу гармонии, радости и вдохновения.



Выставка оформлена как прогулка по летнему саду, где посетители могут любоваться растениями, узнать о его влиянии на эмоции и моду, а также получить советы по сочетанию оттенков в уличном цветочном оформлении.

