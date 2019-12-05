Путину рассказали, как волгоградские учителя собирают деньги на ремонт школ и занавески (ВИДЕО)











Большинство читателей поблагодарили Бориса Петровича за честную, жесткую оценку ситуации в школах региона. Публикации в «РГ» предшествовало выступление прозаика в ноябре на заседании Совета при президенте России по русскому языку, членом которого он является. Интервью писателя Бориса Екимова «Российской газете» вызвало общественный резонанс в Волгограде. Только под перепечаткой материала на сайте ИА «Высота 102» - десятки комментариев участников форума.

В Екатерининском зале Кремля Екимов рассказал Владимиру Путину, министру просвещения Ольге Васильевой и остальным участникам встречи о самой главной проблеме – остром дефиците учительских кадров. «Преподавателей русского языка нет. Ну нет их. Нет в школе ни одного, но нельзя же прочерк ставить. Слепого человека уже привели, который уже ничего не видел, 80 лет. Он побыл два месяца и говорит: «Нет, не могу я так». Вы понимаете?», - возмущается Екимов.





о тонкостях начисления зарплат педагогам и о том, каких трудов им стоит получить в месяц 30 тысяч рублей. Поведал собравшимся писатель ии о том, каких трудов им стоит получить в месяц 30 тысяч рублей. Именно такую сумму, в частности, недавно называли в областной думе. Такого размера жалования можно добиться при увеличении почасовой нагрузки, от которой многие учителя отказываются. «Ведь когда-то было 18 часов – стандарт научный, практический. И сейчас старые учителя – я позавчера разговаривал с учителем всех учителей, она говорит: «Ну не могу я, Борис Петрович, брать больше 20–22 часов, я же должна готовиться к каждому уроку». А когда 24–30 [часов], и даже 50? Я говорю: «Ну что, с ума сошли, что ли?», - вопросил Борис Петрович.

Писатель убежден, что Волгоградский социально-педагогический университет должен увеличить набор студентов по направлению «Учитель русского языка». «Наш институт, вот Василий Иванович [Супрун, профессор] сидит, он скажет, сколько они там выпускают. 50 человек в год? А у нас 33 района, и в каждом по 20 школ. Ну, какая поддержка, какие могут прийти учителя русского языка?», - делится переживаниями Борис Петрович.

Сельские школы, построенные еще в середине прошлого века, ни разу не видели капремонта. «Всё, что они (учителя) делают сейчас, – сами собирают деньги. «Что у вас?» – «Да я мешок цемента купила, что-то сделала». – «Да мы занавески сами, да мы краску сами купили». – «Ой, да у нас корова есть, мы от молока выделяем, там что-то делаем». Нет ремонта. Для того, чтобы исполнить все судебные решения по ремонту школ, нужно на район 220 миллионов. У них сейчас и 4–5 миллионов нет», - констатирует Екимов.





Министр просвещения согласилась далеко не со всем, что озвучил прозаик. «Меньше всего в школе нехватка (коллеги, сидящие здесь, мне подскажут и подтвердят) учителей русского языка и литературы, больше всего – учителей математики, физики, информатики и английского языка. Словесники у нас сейчас есть в школе», - заявила Ольга Васильева.





При этом Екимов, по словам Васильевой, прав в том, что учителей в возрасте до 35 лет в российских школах только 5,8%. «Но у этого разные причины, не только те, которые Вы назвали», - ответила глава ведомства. Что касается вузов, то они, по мнению министра, выпускают достаточное количество молодых педагогов.

Президент России поблагодарил Бориса Екимова за обстоятельный рассказ. «Общие цифры – это хорошо, а практические результаты нашей работы, которые Вы, в частности, видели на практике, – это другое, и нам нужно смотреть, что в жизни происходит, а не на бумаге. Но, конечно, что касается школ, то здесь государство, и не государство, а муниципалитеты должны уделять этому значительно больше внимания, чем уделяется сейчас. Здесь Вы абсолютно правы, я с Вами согласен. И нужно совершенствовать дальше и систему оплаты труда и думать о её повышении», - заметил Владимир Путин.



