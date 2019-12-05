Общество

Путину рассказали, как волгоградские учителя собирают деньги на ремонт школ и занавески (ВИДЕО)

Общество 05.12.2019 14:10
6551 6
05.12.2019 14:10




Интервью писателя Бориса Екимова «Российской газете» вызвало общественный резонанс в Волгограде. Только под перепечаткой материала на сайте  ИА «Высота 102» - десятки комментариев участников форума. Большинство читателей поблагодарили Бориса Петровича за честную, жесткую оценку ситуации в школах региона.  Публикации в «РГ» предшествовало выступление прозаика в ноябре на заседании Совета при президенте России по русскому языку, членом которого он является. 
В Екатерининском зале Кремля Екимов рассказал Владимиру Путину, министру просвещения Ольге Васильевой и остальным участникам встречи о самой главной проблеме – остром дефиците учительских кадров. «Преподавателей русского языка нет. Ну нет их. Нет в школе ни одного, но нельзя же прочерк ставить. Слепого человека уже привели, который уже ничего не видел, 80 лет. Он побыл два месяца и говорит: «Нет, не могу я так». Вы понимаете?», - возмущается Екимов.

Поведал собравшимся писатель и о тонкостях начисления зарплат педагогам и о том, каких трудов им стоит получить в месяц 30 тысяч рублей. Именно такую сумму, в частности, недавно называли в областной думе. Такого размера жалования можно добиться при увеличении почасовой нагрузки, от которой многие учителя отказываются. «Ведь когда-то было 18 часов – стандарт научный, практический. И сейчас старые учителя – я позавчера разговаривал с учителем всех учителей, она говорит: «Ну не могу я, Борис Петрович, брать больше 20–22 часов, я же должна готовиться к каждому уроку». А когда 24–30 [часов], и даже 50? Я говорю: «Ну что, с ума сошли, что ли?», - вопросил Борис Петрович.
Писатель убежден, что Волгоградский социально-педагогический университет должен увеличить набор студентов по направлению «Учитель русского языка». «Наш институт, вот Василий Иванович [Супрун, профессор] сидит, он скажет, сколько они там выпускают. 50 человек в год? А у нас 33 района, и в каждом по 20 школ. Ну, какая поддержка, какие могут прийти учителя русского языка?», - делится переживаниями Борис Петрович.
Сельские школы, построенные еще в середине прошлого века, ни разу не видели капремонта. «Всё, что они (учителя) делают сейчас, – сами собирают деньги. «Что у вас?» – «Да я мешок цемента купила, что-то сделала». – «Да мы занавески сами, да мы краску сами купили». – «Ой, да у нас корова есть, мы от молока выделяем, там что-то делаем». Нет ремонта. Для того, чтобы исполнить все судебные решения по ремонту школ, нужно на район 220 миллионов. У них сейчас и 4–5 миллионов нет», - констатирует Екимов. 

Министр  просвещения согласилась далеко  не со всем, что озвучил прозаик. «Меньше всего в школе нехватка (коллеги, сидящие здесь, мне подскажут и подтвердят) учителей русского языка и литературы, больше всего – учителей математики, физики, информатики и английского языка. Словесники у нас сейчас есть в школе», - заявила Ольга Васильева.  

При этом Екимов, по словам Васильевой, прав в том, что учителей в возрасте до 35 лет в российских школах только 5,8%. «Но у этого разные причины, не только те, которые Вы назвали», -  ответила глава ведомства. Что касается вузов, то они, по мнению министра, выпускают достаточное количество молодых педагогов.
Президент России поблагодарил Бориса Екимова за обстоятельный рассказ. «Общие цифры – это хорошо, а практические результаты нашей работы, которые Вы, в частности, видели на практике, – это другое, и нам нужно смотреть, что в жизни происходит, а не на бумаге. Но, конечно, что касается школ, то здесь государство, и не государство, а муниципалитеты должны уделять этому значительно больше внимания, чем уделяется сейчас. Здесь Вы абсолютно правы, я с Вами согласен. И нужно совершенствовать дальше и систему оплаты труда и думать о её повышении», - заметил Владимир Путин. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
05.12.2019 14:52
Общество 05.12.2019 14:52
154 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2019 14:28
Общество 05.12.2019 14:28
244 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2019 14:28
Общество 05.12.2019 14:28
150 1 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2019 11:46
Общество 05.12.2019 11:46
1162 4 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2019 10:06
Общество 05.12.2019 10:06
1822 3 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2019 09:28
Общество 05.12.2019 09:28
8378 7 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2019 08:21
Общество 05.12.2019 08:21
9740 3 Обсудить

0
Далее
Общество
04.12.2019 19:35
Общество 04.12.2019 19:35
2728 6 Обсудить

0
Далее
Общество
04.12.2019 16:13
Общество 04.12.2019 16:13
18260 5 Обсудить

0
Далее
Общество
04.12.2019 14:37
Общество 04.12.2019 14:37
508 1 Обсудить

0
Далее
Общество
04.12.2019 14:34
Общество 04.12.2019 14:34
9418 15 Обсудить

0
Далее
Общество
04.12.2019 13:36
Общество 04.12.2019 13:36
6484 11 Обсудить

0
Далее
Общество
04.12.2019 13:10
Общество 04.12.2019 13:10
1845 3 Обсудить

0
Далее
Общество
04.12.2019 11:35
Общество 04.12.2019 11:35
562 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.12.2019 08:57
Общество 04.12.2019 08:57
5022 46 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:52
В Волгоградской области полицейские спасли жителя Ямало-Ненецкого округаСмотреть фотографии
14:28
Первые пошли: в Волгограде жителям аварийных домов показали новые квартирыСмотреть фотографии
14:28
Удар по почкам: волгоградку лишили жизненно важного лекарстваСмотреть фотографии
14:10
Путину рассказали, как волгоградские учителя собирают деньги на ремонт школ и занавески (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:54
Россельхозбанк предлагает новогодние ставки на потребительские кредитыСмотреть фотографии
11:56
На двух автовокзалах в Волгограде выявили 10 небезопасных рейсовых автобусовСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде авиакомпания «Победа» за скупость дважды заплатит пассажиркеСмотреть фотографии
11:45
Адыгея перегнала Волгоградскую область по доходам населенияСмотреть фотографии
11:01
Завершено банкротство на волгоградском предприятии концерна "Тракторные заводы"Смотреть фотографии
10:23
В Волгограде в хищении 200 бюджетных миллионов подозревают «группу товарищей»Смотреть фотографии
10:06
Брат советника губернатора Волгоградской области получил премию правительства РФСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде «десятка» сбила женщину с двумя детьмиСмотреть фотографии
09:28
В Горпитомнике Волгограда вскрыли бардак с лекарствами для животныхСмотреть фотографии
08:21
В Волгоградской области обнаружили зараженный АЧС автомобильСмотреть фотографии
19:35
В Волгограде подсчитали количество заснеженных дворовСмотреть фотографии
19:26
В Волгоградской области не теряют надежды найти пропавшего год назад рыбакаСмотреть фотографии
18:07
Писатель Борис Екимов: о дефиците учителей в Волгоградской области, скудных зарплатах и оптимизации Смотреть фотографии
17:59
Обвинила во всем тяжком: пожилая волгоградка подозревается в ложном доносе на зятяСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде у алиментщика арестовали BMW с «красивыми» номерамиСмотреть фотографии
16:13
«Хожу дома в зимних сапогах»: жители аварийного дома в Волгограде платят за ледяные батареиСмотреть фотографии
15:38
АО «КАУСТИК» представил жителям Светлого Яра проект улучшения экологической ситуации на прудах-накопителяхСмотреть фотографии
14:37
В Волгоградской области директора школы мошенники «развели» на банкетСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде ресторан «Мясо & рыба» избежал крупного штрафаСмотреть фотографии
13:36
Стать клиентом «Открытие Брокер» можно в мобильном приложенииСмотреть фотографии
13:36
Волгоградским УК из-за ленивых дворников пригрозили штрафамиСмотреть фотографии
13:10
В Волгоградской области рассылают поддельные постановления Роспотребнадзора о штрафахСмотреть фотографии
12:28
Главный финансист Волгоградской области заявил о профицитности всей экономики регионаСмотреть фотографии
11:42
Волгоградское УФАС: в Волжском землю под вышки связи раздавали без торговСмотреть фотографии
11:35
Михаил Казиник обнял музыкой юных волгоградцев из детдомов и приемных семей при поддержке СбербанкаСмотреть фотографии
11:32
В Волгоградской области подорожал главный ингредиент салата «Оливье»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 