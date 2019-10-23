Общество

Газовики заплатят волгоградской пенсионерке за месяц жизни без плиты из-за «плохих соседей»

Общество 23.10.2019 07:06
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23.10.2019 07:06


Волгоградка Фаина Григорьева, которая по вине газовиков просидела почти месяц без голубого топлива, отсудила 5 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба. Центральный суд Волгограда частично удовлетворил иск пенсионерки к АО «Волгоградгоргаз» и ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», которые теперь солидарно выплатят женщине по 2,5 тысячи рублей. Решение суда не вступило в законную силу. 
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что 30 января 2019 года в квартире Фаины Григорьевой в доме №3 по ул. Мукачевской, что в Тракторозаводском районе Волгограда, пропал газ. Как выяснилось, газовики заварили трубу, которая вела в ее квартиру, из-за долгов ее соседей. При этом она сама исправно оплачивала счета за поставленный газ. Но  попытки женщины заставить газовиков вернуть голубое топливо в ее квартиру не увенчались успехом. В результате до 27 февраля она была лишена возможности готовить еду и принимать душ, из-за чего женщина вынуждена была уехать к родственникам. 
Фаина Григорьева обратилась за защитой своих прав в прокуратуру, в результате надзорный орган выдал ресурсоснабжающей организации представление. Также эта успевшая нашуметь история с «плохими соседями» стала предметом разбирательства в Волгоградском УФАС. Напомним, в начале года многие жители Волгограда стали получать письма от газовиков с предупреждениями о возможном отключении ресурса из-за того, что их соседи не заключили договор на обслуживание газового оборудования. Эти угрозы возмутили некоторых горожан, но представители газоснабжающих организаций объяснили это заботой о безопасности граждан. Тем не менее в  результате разбирательства в Волгоградском УФАС такие методы были признаны недопустимыми, в адрес организации было выдано представление об устранении нарушений, которое было исполнено. 
Пострадавшая от действий газовиков из-за «плохих соседей» Фаина Григорьева удовлетворена сегодняшним решением суда. «Когда летом газовиков наказали в Волгоградском УФАС, я думала, что больше мне не стоит опасаться подобных инцидентов. Но в начале сентября я увидела рабочих в подъезде и услышала их разговор, из которого поняла, что они собираются снова заварить эту несчастную трубу. На мою просьбу объяснить, не хотят ли они снова оставить мою квартиру без газа,  ответили мне грубостью. Чтобы опять не бегать по инстанциям и требовать возвращения газа, я и решила пойти в суд», - рассказала женщина. Готовилась к процессу серьезно – сама подготовила иск и изучила кипу законов, постановлений и правил. Так что на судебное заседание пришла основательно «подкованной». «На суде представители ответчика снова пытались рассказать историю про плохих соседей и даже меня попытались причислить к неблагополучным гражданам, что было совсем возмутительно. Но судья их одергивала. И самое главное, они признали, что никаких претензий ко мне как к потребителю газа у них не было. А значит, решил суд, и газ мне отключать было не за что», - поделилась женщина.
Фаина Григорьева по праву гордится своей победой, хотя суд и снизил сумму ее исковых требований с 50 до 5 тысяч рублей. Но это  обстоятельство ее не сильно расстроило. Женщина признается, что и сама не ожидала от себя такой смелости – отстоять свои права в суде. "Теперь поняла, что не надо этого бояться, если себя уважаешь и если уверен, что правда на твоей стороне", - говорит она. 

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