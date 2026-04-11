В Волжском на Пасху и Красную горку запускают спецавтобусы





В Волжском запускают дополнительные автобусные маршруты в дни празднования Пасхи (12 апреля), Красной горки (19 апреля) и Радоницы (21 апреля). Об этом сообщили в администрации городского округа Волгоградской области.







Дополнительные автобусные маршруты № 60 и № 62 будут совершать перевозки до кладбища № 2 с 8:00 до 16:00:• № 60 «Парк (42 кв-л) – Кладбище № 2» (интервал движения 30-40 мин),• № 62 «30 микрорайон – Кладбище № 2» (интервал движения 20-25 мин).Добраться до центрального входа кладбища № 2 можно автобусами городских маршрутов:• № 4 «Парк – СНТ «Цветущий сад», № 34 «ЖДВ – ЛПК»,• № 41 «37 мкр – СНТ «Волга»,• № 42 «37 мкр – СНТ «Цветущий сад»,• № 11 «32 мкр – пос. Краснооктябрьский – СНТ «Лилия».До кладбища № 2 (со стороны часовни) совершают рейсы автобусы:• № 117 «ЖДВ – Верхнее Погромное»,• № 109 «32 мкр – СНТ «Степное-2»,• № 51 «37 мкр – СНТ «Исток».Перевозка пассажиров до кладбища № 4 (ул. Александрова, 99) осуществляется автобусным маршрутом № 55 «37 микрорайон – Новое Кладбище».В день празднования Пасхи в связи с проведением всенощных служб в храмах города в ночь с 11 апреля на 12 апреля также будут организованы дополнительные рейсы на маршруте № 14 (37 микрорайон – Гипермаркет «Магнит»).Время отправлений:• от 37 микрорайона – в 2:45, 3:05, 3:25, 3:45, 4:05;• от гипермаркета «Магнит» – в 2:45, 3:05, 3:25, 3:45, 4:05.