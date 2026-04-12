Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости
 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
«Кубок Победы» завоёван в Волгограде: сборная России переиграла Беларусь – 31:25

Спорт 12.04.2026 10:10
0
12.04.2026 10:10


На «Динамо Арене» завершился второй матч между женскими сборными России и Беларуси в рамках «Кубка Победы» – и он получился ярким и запоминающимся. После ничьей в первой встрече (27:27) обе команды жаждали взять реванш, но только одна смогла воплотить свои амбиции в победу. И этой командой стала сборная России – 31:25.

Начало матча осталось за гостями: белорусские гандболистки действовали активно и уверенно. Россиянкам приходилось постоянно догонять, сравнивая счёт. Однако уже к пятой минуте хозяйки площадки смогли не просто выровнять ситуацию, но и выйти вперёд.

К 13‑й минуте преимущество сборной России стало ощутимым – 10:5. Этот отрыв сформировался благодаря слаженным действиям игроков: точные передачи, грамотные комбинации и хладнокровие в завершении атак принесли свои плоды.


Почувствовав, что ситуация на площадке меняется не в их пользу, тренерский штаб белорусок взял тайм‑аут. Эта пауза пошла команде на пользу: игра в атаке наладилась, активизировалась голкипер Юлия Кунцевич («Лада»), а в обороне белорусские гандболистки стали действовать плотнее.

Постепенно гости сократили разницу до двух мячей –напряжение на трибунах нарастало. Но сборная России не позволила соперницам перехватить инициативу: команда восстановила контроль над игрой и к перерыву вернула комфортное преимущество –17:13.

Второй тайм начался на равных: обе команды осторожничали, словно изучая слабые места друг друга. Первые пять минут прошли без явного преимущества – лишь обмен точными бросками и серия единоборств.

Постепенно россиянки начали наращивать темп. Полусредние стали чаще брать игру на себя: дальние броски проходили один за другим, а защитники Беларуси не успевали перестраиваться. Особенно выделялись точные передачи в зону крайних игроков –те использовали каждую возможность для быстрых отрывов.


Ключевым моментом стал отрезок с 35‑й по 41‑ю минуту. Россиянки провели серию безупречных атак, а на 11‑й минуте второго тайма счёт достиг отметки 25:18 – максимальное преимущество хозяек в матче. Именно тогда тренерский штаб решил дать игровое время резервистам: на площадку вышли свежие силы, что немного сбило привычный ритм команды.

Беларусь мгновенно отреагировала. Воспользовавшись перестройкой состава, гости активизировались в атаке. Диана Ильина и Ирина Шинкарук организовали несколько опасных атак, а Юлия Кунцевич сделала пару впечатляющих сейвов. На 47‑й минуте белоруски сократили разрыв до трёх мячей – 26:23. 

Но сборная России не позволила ситуации выйти из‑под контроля. В заключительные десять минут команда включилась в игру. Финальная сирена зафиксировала победу со счётом 31:25 – сборная России уверенно дожала соперника в концовке.

Россия – Беларусь – 31:25 (17:13).

11 апреля. Волгоград. «Динамо Арена».

Судьи: Дарья Герасимова, Анастасия Герасимова.(обе Волгоград).

Россия: Маркина – Бессалая (1), Кожокарь (2), Илларионова (3), Зеленкова (3), Вертушкова (4),Сёмина (6) – Рябцева, Васильева (4), Санталова (1),Собкало (1), Терлецкая, Бабенко (2), Закордонская (3), Загороднева, Долматова (1), Островская, Ясницкая.

Беларусь: Кунцевич – Ильина (4), Мартинович, Губчик (5), Иванчикова (2), Сотникова (4), Данилевич (1) – Войтулевич, Шинкарук (5), Савкина (2), Бакун, Русилко, Новикова, Шаповалова, Вакулич (1), Лоскот, Макаренко, Ермоленко, Снежко (1), Кучеренко.

Штрафное время: 6 – 2.

7-метровые/голы: 4/4 – 3/2.

Потери: 8 – 14.

Кубок Победы заслуженно остаётся в России. Волгоград увидел настоящий гандбол: напряжённую борьбу, яркие эмоции и победу команды, которая умеет играть на результат.

Александр Веселовский

Фото: Александр Овсиенко / ФГР

Спорт 12.04.2026 10:10
