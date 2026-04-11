50 лет назад город Волгоград «захватили» хоккеисты

Любители спорта со стажем, конечно, узнают в волгоградском Петрове члена уникальной спортивной династии города Владимира Матвеевича Петрова. Но это уже другая история.





– Об играх с командой ЦСКА мы узнали недели за полторы, – вспоминает Владимир Матвеевич. – Конечно, времени на подготовку, считайте, не было. Тренировались, по нынешним временам, интересно: «баррикадцы» у себя, студенты – у себя. Но мы тренировались каждый день. В принципе, все было буднично, лишь небольшое волнение перед встречей с грозной силой. Больше шокировало другое. Мы после игры питались с армейцами в одном месте. И вот захожу, передо мной к заказу стоит Викулов. Покупает две бутылки шампанского, идет к столику, садится к своим, открывает, наливает, и все пьют! С другой стороны, всё было очень культурно.

У волгоградцев перед играми с ЦСКА был жесткий «сухой закон». Если время от времени кто-то мог себе позволить «сухенького», то здесь это не прокатывало. Более того, внутри сборной Волгограда была выпущена «листовка», в которой было начертано: «Если мы струсим, если под шайбу не будем ложиться и т.д., то вечный нам позор перед всеми волгоградцами!». Ну и, конечно, «Клянусь…!» и снизу подписи всех игроков.

А трусишкам было чего бояться! Армейцы играли так, словно матчи совсем не товарищеские. Силовые приемы применяли при первой удобной возможности. Тот же Владимир Брежнев как-то подкараулил волгоградского Петрова в центре площадки и так сыграл «корпус в корпус», что волгоградцу показалось, будто он столкнулся с ракетоносцем. «Ну ничего, я быстро оклемался, встал на коньки и вернулся в игру», – вспоминает Владимир Матвеевич.

А как они щелкали?! Армейский Петров от синей линии щелкнул так, что шайбой сломал конёк голкиперу Анатолию Потапову. Игру остановили – и вратарь волгоградцев отправился приводить амуницию в порядок. А его место в воротах занял Александр Петрухин.

Кстати, Анатолий Потапов из тех, кто и в хоккее был на приличном уровне, и в футболе многое умел. В 1973 и 1974 годах он играл во Второй лиге за «Баррикады» и провел 44 официальные игры на позиции полузащитника.





В первой игре (11 апреля) армейцы не пощадили хозяев льда и победили со счетом 12:3. Зрители всё понимали и аплодировали обеим командам: одним – за красивый хоккей, другим – за мужество и стремление самим забивать голы. Кстати, три гола армейцам даже в Высшей лиге чемпионата СССР забивали далеко не все. В 13 матчах сезона ЦСКА пропускал меньше.

На следующий день волгоградским зрителям было предложено сразу две игры соперников. В «утренней» красно-синие позволили себе некую расслабленность и в итоге победили с трудом – 9:8. А вот в «вечерней» игре звезды вновь показали «мастер-класс» и победили – 14:4.

– Что там говорить, мы были счастливы только от того, что вышли с этими людьми вместе на лёд, – делится воспоминаниями Владимир Петров. – В одном из моментов Петя Орлов с фланга отдал мне передачу, а я в одно касание переправил шайбу в ворота. Радости было – полные штаны! После игр я хотел было поменяться с своим звездным тёзкой клюшками. Но понял, что у нас хваты на разные руки. В итоге с Петровым клюшками обменялся Пётр Орлов.– Впечатлений от игр осталась масса, – вспоминает заслуженный тренер России по футболу Евгений Григорьев. – Меня попросили быть арбитром на «красном фонаре». Это те, которые при пересечении шайбы линии ворот должны зажечь красный свет. Конечно, я согласился. Армейцы – настоящие мастера, смотреть на их игру – сплошное удовольствие, тем более вот они, катают шайбу прямо подо мной. После последней игры побежал на лёд и сфотографировался на общем снимке участников игр.

Позже были и другие хоккейные события в нашем городе. Чего стоит проведение во Дворце спорта чемпионата Вооруженных сил СССР 1978 года, в котором приняли участие и ЦСКА, и армейцы Ленинграда. А были еще игры с командами Чехословакии, когда на турниры и серии товарищеских игр приезжали пражская «Спарта», «Витковице» из Остравы. И вообще, хоккей в Волгограде был очень популярен в 1960-80-е годы. Только в чемпионате города титул сильнейшего оспаривало 12 команд у мужчин и 10 у юношей, не говоря уже о сотнях детских команд, играющих на приз клуба «Золотая шайба». Несколько раз совершались попытки вывести Волгоград на уровень чемпионата страны, но все они провалились. Позже мы обязательно об этом расскажем.

Сергей Хохлов

Фото: И. Фомина / Молодой ленинец, Е. Федулова / Волгоградская правда