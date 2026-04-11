Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
Юный талант из Волгограда: Даниил Андреев – лидер на дистанции 1500 м вольным стилем

Спорт 11.04.2026 20:50
11.04.2026


На престижных соревнованиях «Кубок Александра Попова», проходящих в Челябинске, отлично выступил 14‑летний Даниил Андреев из Волгоградской области. В возрастной категории 14–15 лет на дистанции 1500 метров вольным стилем он показал лучший результат среди 32-х участников финального заплыва по времени.

Даниил преодолел дистанцию за 16:16.08. По международной системе начисления очков World Aquatics Points этот результат принёс спортсмену 709 очков – максимальный показатель среди тройки лидеров заплыва.

Соперники не смогли навязать волгоградцу серьёзной борьбы: Михаил Готин из Москвы отстал на 2,88 секунды, финишировав с результатом 16:18.96 (703 очка). Иван Халтурин из Самарской области уступил Даниилу 9,66 секунды – его время составило 16:25.74 (689 очков).

Выступление Даниила отличалось стабильностью и грамотным распределением сил. Средний темп на дистанции – около одной минуты пяти секунд на каждые 100 метров дистанции – говорит о высоком уровне функциональной подготовки пловца и тактическом мастерстве тренеров ЦВВС «Спартак», где занимается юный спортсмен.

Александр Веселовский
Фото Федерации плавания Челябинской области


