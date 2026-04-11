



На престижных соревнованиях «Кубок Александра Попова», проходящих в Челябинске, отлично выступил 14‑летний Даниил Андреев из Волгоградской области. В возрастной категории 14–15 лет на дистанции 1500 метров вольным стилем он показал лучший результат среди 32-х участников финального заплыва по времени.

Александр Веселовский

Фото Федерации плавания Челябинской области



Даниил преодолел дистанцию за 16:16.08. По международной системе начисления очков World Aquatics Points этот результат принёс спортсмену 709 очков – максимальный показатель среди тройки лидеров заплыва.Соперники не смогли навязать волгоградцу серьёзной борьбы: Михаил Готин из Москвы отстал на 2,88 секунды, финишировав с результатом 16:18.96 (703 очка). Иван Халтурин из Самарской области уступил Даниилу 9,66 секунды – его время составило 16:25.74 (689 очков).Выступление Даниила отличалось стабильностью и грамотным распределением сил. Средний темп на дистанции – около одной минуты пяти секунд на каждые 100 метров дистанции – говорит о высоком уровне функциональной подготовки пловца и тактическом мастерстве тренеров ЦВВС «Спартак», где занимается юный спортсмен.