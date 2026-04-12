



Всю первую неделю Пасхи по Волгограду будет разливаться заливистый колокольный звон. Причем, попробовать себя в роли звонаря в эти дни сможет любой желающий.

В Александро-Невском соборе, в самой «голосистой» звоннице города, пасхальная мелодия начнет звучать с завтрашнего дня. Вплоть до субботы, 18 апреля, горожане смогут подойти к колоколам и, едва коснувшись их, почувствовать мощь, от которой внутри все буквально замирает. Группы начинающих звонарей будут звать на вершину собора с 10:00 до 13:00, а после – с 14:00 до 16:00.





В Казанском кафедральном соборе народная «трель» прозвучит с 10:00 до 12:00. А вот в храме Иоанна Предтечи на Центральной набережной волгоградцы будут подниматься по витиеватой лестнице и создавать свою собственную партию ежедневно с 10:00 до 13:00. Опытный мастер не просто расскажет всем желающим об азах ремесла, но и научит их самым простым приемам.

По словам известного в городе звонаря Александра Моренова, радостную весть о наступившей Пасхе волгоградцам наверняка разрешат «растрезвонить» в колокольнях Свято-Духовского мужского монастыря, а также храма Сергия Радонежского на улице Ткачева. Однако, когда именно здесь будут готовы к перезвонам, пока не сообщается.

