О своем трудоустройстве герой многочисленных публикаций ИА «Высота 102» Павел Дешевов сообщил сегодня. На странице в Инстаграм тренер поделился новостью о том, что его приняли на работу в волгоградскую школу № 23. « Я, конечно, рад, что теперь некоторые журналисты не будут писать в своих заголовках «Безработный тренер». Спасибо всем, кто помог с трудоустройством и переводом юных спортсменов в городскую СШ №23», - отметил специалист. Павел Дешевов рассказал информагентству, что его трудоустройство тренером и прием в школу подопечных боксеров состоялись благодаря тому, что навстречу пошла администрация Волгограда.

Скандал с увольнением старшего тренера Волгоградской области по боксу среди юниоров и мужчин Павла Дешевова получил широкий резонанс после его публичных обращений и писем родителей юных спортсменов в различные инстанции.







Тренер был неудержим - записал несколько видео, в которых намекал на «серьезные коррупционные нарушения» и «катастрофическую обстановку в отношении детского спорта» в Волгоградской области, а также рассказывал о том, как стал жертвой несправедливости и «манипуляций» местных чиновников. В ответ в областном спорткомитете Павлу Дешевову припомнили погашенную судимость, а также признались в бардаке с его приемом на работу. Вмешаться в ситуацию грозились в Федерации бокса России и ОНФ. Сейчас, судя по всему, тренер может выдохнуть и сосредоточиться на тренировках с воспитанниками.





В последнее время под чутким руководством Павла Дешевова заметных успехов добились несколько волгоградских боксеров. Так, Ислам Баламирзоев стал 4-м на Первенстве России, Никита Набиев стал 3-м на Первенстве России, Илья Набиев стал финалистом международного турнира в Германии и выполнил норматив Мастера спорта, победив на турнире в Челябинске. С Ильей Шакировым - победителем Первенства Европы, Павел Дешевов занимается уже больше полутора лет.



