Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля





В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и Ставропольского краев, соседствующей с Волгоградской Саратовской области и ряда других субъектов РФ.

Напомним, что Пасха в 2026 году отмечается в предстоящее воскресенье, 12 апреля. Однако дополнительных выходных дней по такому случаю не предусмотрено. Только лишь для жителей Республики Крым 13 апреля (понедельник) будет в этом году нерабочим днем.

По случаю Радоницы, которая традиционно выпадает на 9-й день после Пасхи, 21 апреля будет выходным в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Иркутской, Пензенской и Саратовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. В Волгоградской области решение о выходном 21 апреля не принималось