Будем с рыбой? В ерики Волго-Ахтубинской поймы пошла большая вода





Сегодня, 11 апреля, Волжская ГЭС приступила к сбросу воды в режиме специального попуска. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня объем сбрасываемой воды на Волгоградском гидроузле составит 8 тысяч кубометров в секунду и будет увеличиваться с каждым днем. Так, 12 апреля он вырастет до 9 тысяч кубометров, 13 – до 10, 14 – уже до 12 тысяч, 15 – до 14, 16 – до 16, 17 – до 18. 18 апреля он достигнет 20 тысяч кубометров в секунду, 19 – 22 тысяч, а 20 – 24 тысяч. Пик сбросов начнется 21 апреля и продлится до 26 апреля. В этот период через Волжскую ГЭС будет проходить по 26 тысяч кубометров воды в секунду. С 27 апреля объем сбросов пойдет на спад и составит в этот день 24 тысячи кубометров, 28 – 22 тысячи, а 29 и 30 апреля – 20 тысяч.

Напомним, ранее планировалось пик сбросов начать с 24 апреля и закончить 29 апреля. Однако на заседании в Росводресурсах, которое состоялось накануне, 10 апреля, режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада был скорректирован и период самых мощных сбросов был передвинут на более ранний срок. Это было связано с активным развитием половодья на Каме и Средней Волге. Поэтому график спецпопуска был пересмотрен в пользу более интенсивного наращивания сбросов через Нижневолжские гидроузлы и выхода на максимальные расходы в более ранние сроки.

В федеральном ведомстве подчеркнули, что приоритетной задачей спецпопуска остается обеспечение надежного водоснабжения населения и всех отраслей экономики. Особое внимание уделяется регионам Нижней Волги с учетом потребностей сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса.



Как ранее сообщалось, в прошлом году половодье на Нижней Волге было довольно скудным. Так, пик сбросов длился всего три дня. При этом объем сбросов был меньше, чем планируется в этом году. Жители и туристы уже в середине лета жаловались на обмеление водоемов в пойме.

