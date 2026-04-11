Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
Будем с рыбой? В ерики Волго-Ахтубинской поймы пошла большая вода

Сегодня, 11 апреля, Волжская ГЭС приступила к сбросу воды в режиме специального попуска. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня объем сбрасываемой воды на Волгоградском гидроузле составит 8 тысяч кубометров в секунду и будет увеличиваться с каждым днем. Так, 12 апреля он вырастет до 9 тысяч кубометров, 13 – до 10, 14 – уже до 12 тысяч, 15 – до 14, 16 – до 16, 17 – до 18. 18  апреля он достигнет 20 тысяч кубометров в секунду, 19 – 22 тысяч, а 20 – 24 тысяч. Пик сбросов начнется 21 апреля и продлится до 26 апреля. В этот период через Волжскую ГЭС будет проходить по 26 тысяч кубометров воды в секунду. С 27 апреля объем сбросов пойдет на спад и составит в этот день 24 тысячи кубометров, 28 – 22 тысячи, а 29 и 30 апреля – 20 тысяч.

Напомним, ранее планировалось пик сбросов начать с 24 апреля и закончить 29 апреля. Однако на заседании в Росводресурсах, которое состоялось накануне, 10 апреля, режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада был скорректирован и период самых мощных сбросов был передвинут на более ранний срок. Это было связано с активным развитием половодья на Каме и Средней Волге. Поэтому график спецпопуска был пересмотрен в пользу более интенсивного наращивания сбросов через Нижневолжские гидроузлы и выхода на максимальные расходы в более ранние сроки.
В федеральном ведомстве подчеркнули, что приоритетной задачей спецпопуска остается обеспечение надежного водоснабжения населения и всех отраслей экономики. Особое внимание уделяется регионам Нижней Волги с учетом потребностей сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса.

Как ранее сообщалось, в прошлом году половодье на Нижней Волге было довольно скудным. Так, пик сбросов длился всего три дня. При этом объем сбросов был меньше, чем планируется в этом году. Жители и туристы уже в середине лета жаловались на обмеление водоемов в пойме.

