



В Дзержинском районе Волгограда автомобиль протаранил подъезд многоэтажного дома. Как рассказали ИА «Высота 102» жители дома №3а по улице Танкистов, расположенного в Жилгородке, происшествие случилось накануне, 10 апреля.

По словам горожан, машина на глазах очевидцев снесла опоры козырька подъезда и скрылась. На месте остался отлетевший номер автомобиля лихача.



- Это просто чудо какое-то, что никто не пострадал! Но теперь мы боимся, что козырек подъезда рухнет и, не дай Бог, кого-нибудь изувечит, - делятся волгоградцы.



Жители утверждают, что еще накануне обратились в ГИБДД. Однако пока на месте происшествия инспекторов никто не видел.



Фото читателей V102.RU





