Новая неделя встретит волгоградцев заморозками и проливным дождем





В Волгоградской области на новой неделе жителей региона ожидают заморозки и сильный ветер. Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, вместе с этим волгоградцам испортят погоду кратковременные дожди.

— В понедельник, 13 апреля, днем и утром в регионе ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Порывы ветра местами составят 15-20 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +14º,— рассказали синоптики. — 14 апреля в отдельных районах у ночное и утреннее время ожидаются сильные дожди. Местами порывы 15-20 м/с. Днем температура воздуха составит 9...14º.

Также в отдельных районах области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-3º.