Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости
 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
В борьбе с непогодой и лидером «Ротор‑М» уступил «Сочи‑М»

Спорт 11.04.2026 16:09
11.04.2026 16:09


На стадионе "Зенит" в Волгограде прошёл матч 6‑го тура дивизиона «Б» Молодёжной футбольной лиги: волгоградский «Ротор‑М» принимал лидера турнира – «Сочи‑М». Погода стала полноценным участником игры: победить должен был тот, кто лучше подстроится под сложные условия.

Первый тайм прошёл в равной борьбе. Хозяева поля не просто оборонялись – они активно сопротивлялись гостям и создавали опасные моменты у ворот Матвея Лантрата. Голкипер «барсов» несколько раз выручил команду, сохранив счёт нулевым к перерыву. При этом сочинцы не имели колоссального преимущества: игра шла на равных, а болельщики замерли в ожидании первого гола.

Второй тайм начался с натиска волгоградцев. «Ротор‑М» создал несколько острых атак подряд, но не смог реализовать свои шансы. И именно эта нереализованная острота сыграла против хозяев.

На 66‑й минуте Роман Шмелёв открыл счёт. Получив передачу в штрафной площади соперника от Антона Покидина, футболист «Сочи‑М» хладнокровно разобрался с обороной и отправил мяч в сетку – 0:1. Этот гол изменил ход игры: «Ротор» вынужденно оголил тылы, пытаясь отыграться.

А на 79‑й минуте Роберт Гамалян поставил точку в матче. Исполняя угловой с левого фланга, он мастерски исполнил «сухой лист» – мяч по красивой дуге влетел в ворота Александра Прохорова – 0:2.

«Сочи‑М» спокойно довёл матч до победы, продемонстрировав умение играть в сложных погодных условиях и хладнокровие в завершении атак.

«Ротор-М» (Волгоград) – «Сочи-М» (Сочи) – 0:2 (0:0).
10 апреля. Волгоград. МБУ СК «Зенит». 48 зрителей.
Судьи: Богдан Константинов (Владивосток), Александр Чуриков (Волгоград), Максим Коломойцев (Волгоград), Кирилл Зевакин (Волгоград).
«Ротор-М» (Волгоград): Прохоров, Гречишкин (Володин, 75), Ералиев, Ермаков (Кюрджиев, 69), Закиров, Клименко (Кадралиев, 60), Кувакин, Литенко (Тарчоков, 86), Петрунькин, Семененко (Дель, 75), Цымбалов (Суров, 86).
«Сочи-М»: Лантрат, Бежкин, Бекбенбетов, Гамалян (Кучерявых, 90), Каблучков, Касьянов (Волков, 46), Покидин (Коваленко, 86), Сьянов, Хачатрян, Хачикян (Могилин, 73), Шмелев (Домославский, 88).
Голы: Шмелев, 66 (0:1). Гамалян, 79 (0:2).
Предупреждены: Ералиев, 45 (срыв перспективной атаки), Литенко, 51 (срыв перспективной атаки), – Покидин, 75 (неспортивное поведение).

Для «Ротора‑М» поражение оказалось четвёртым в пяти матчах. Команда Дениса Снимщикова опустилась на последнее, 17‑е место в дивизионе. Теперь волгоградцам предстоит непростой выезд: следующий матч 7‑го тура они проведут 17 апреля в Строгино против команды МФА (Московская футбольная академия). В своей истории команды встречались дважды, оба раза выигрывали московские академики.

Александр Веселовский
Фото: скрин-шот с трансляции


