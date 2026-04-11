В борьбе с непогодой и лидером «Ротор‑М» уступил «Сочи‑М»





На стадионе "Зенит" в Волгограде прошёл матч 6‑го тура дивизиона «Б» Молодёжной футбольной лиги: волгоградский «Ротор‑М» принимал лидера турнира – «Сочи‑М». Погода стала полноценным участником игры: победить должен был тот, кто лучше подстроится под сложные условия.

Первый тайм прошёл в равной борьбе. Хозяева поля не просто оборонялись – они активно сопротивлялись гостям и создавали опасные моменты у ворот Матвея Лантрата. Голкипер «барсов» несколько раз выручил команду, сохранив счёт нулевым к перерыву. При этом сочинцы не имели колоссального преимущества: игра шла на равных, а болельщики замерли в ожидании первого гола.Второй тайм начался с натиска волгоградцев. «Ротор‑М» создал несколько острых атак подряд, но не смог реализовать свои шансы. И именно эта нереализованная острота сыграла против хозяев.На 66‑й минуте Роман Шмелёв открыл счёт. Получив передачу в штрафной площади соперника от Антона Покидина, футболист «Сочи‑М» хладнокровно разобрался с обороной и отправил мяч в сетку – 0:1. Этот гол изменил ход игры: «Ротор» вынужденно оголил тылы, пытаясь отыграться.А на 79‑й минуте Роберт Гамалян поставил точку в матче. Исполняя угловой с левого фланга, он мастерски исполнил «сухой лист» – мяч по красивой дуге влетел в ворота Александра Прохорова – 0:2.«Сочи‑М» спокойно довёл матч до победы, продемонстрировав умение играть в сложных погодных условиях и хладнокровие в завершении атак.«Ротор-М» (Волгоград) – «Сочи-М» (Сочи) – 0:2 (0:0).10 апреля. Волгоград. МБУ СК «Зенит». 48 зрителей.Судьи: Богдан Константинов (Владивосток), Александр Чуриков (Волгоград), Максим Коломойцев (Волгоград), Кирилл Зевакин (Волгоград).«Ротор-М» (Волгоград): Прохоров, Гречишкин (Володин, 75), Ералиев, Ермаков (Кюрджиев, 69), Закиров, Клименко (Кадралиев, 60), Кувакин, Литенко (Тарчоков, 86), Петрунькин, Семененко (Дель, 75), Цымбалов (Суров, 86).«Сочи-М»: Лантрат, Бежкин, Бекбенбетов, Гамалян (Кучерявых, 90), Каблучков, Касьянов (Волков, 46), Покидин (Коваленко, 86), Сьянов, Хачатрян, Хачикян (Могилин, 73), Шмелев (Домославский, 88).Голы: Шмелев, 66 (0:1). Гамалян, 79 (0:2).Предупреждены: Ералиев, 45 (срыв перспективной атаки), Литенко, 51 (срыв перспективной атаки), – Покидин, 75 (неспортивное поведение).Для «Ротора‑М» поражение оказалось четвёртым в пяти матчах. Команда Дениса Снимщикова опустилась на последнее, 17‑е место в дивизионе. Теперь волгоградцам предстоит непростой выезд: следующий матч 7‑го тура они проведут 17 апреля в Строгино против команды МФА (Московская футбольная академия). В своей истории команды встречались дважды, оба раза выигрывали московские академики.