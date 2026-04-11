Непогода в Волгоградской области не утихомирится на Пасху





Неустойчивая погода сохранится в Волгоградской области и 12 апреля, когда православные жители региона будут праздновать Пасху. Не самый радужный прогноз опубликовали в ГУ МЧС по Волгоградской области на основании информации ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

Так, в регионе будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем – с грозами. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с; днем 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2…7º. Местами вновь ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-3º, а днем будет не выше 11...16º.



Между тем, сегодня в Волгоградской области также прошли дожди с грозами, а в некоторых районах региона выпал град. При этом погода резко меняется – от солнца до пасмурного неба и черных туч, осадков и радуги на небе.





