Борьба с коррупцией 23.12.2019 10:21
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23.12.2019 10:21
Председатель совета депутатов городского поселения Даниловское освобожден от занимаемой должности в связи с нарушение антикоррупционных требований. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, директор МУП "Благоустройство" решением совета депутатов городского поселения Даниловское от 16 сентября 2019 года был избран на должность главы городского поселения Даниловское. Однако вопреки требованиям федерального закона "О противодействии коррупции" он продолжил занимать руководящую должность в муниципальном унитарном предприятии.
По результатам рассмотрения преставления прокуратуры чиновник покинул пост председателя совета депутатов городского поселения Даниловское.
Примечательно, что на сайте городского поселения Даниловское все еще указано, что главой поселения является Андрей Гордиенко. Он же является директор МУП "Благоустройство".
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