Привет из Калининграда? : окна ГУ МВД России по Волгоградской области украсили снежинки

В итоге юмористы-подчиненные вынуждены были объясниться под прицелом видеокамеры и исполнить особый приказ начальства - изготовить побольше снежинок. «Поактивнее, мы на все МВД должны нарезать снежинок. Для Красноярска, для Сахалина, для Свердловска, для Саратова, для Адыгеи, для Волгограда … Это откуда мне звонили вчера. Для МВД, для ФСБ, прокуратуры. Кто только не увидел наше с вами письмо», - полковник полиции Сицский продемонстрировал отличное чувство юмора. Кстати, видео с калининградскими полицейскими, опубликованное ИА «Высота 102» 11 декабря, до сих пор пользуется большой популярностью. Читатели и зрители единодушны – таких добрых историй про полицейских и снежинки должно быть побольше.
Общество 22.12.2019 14:49
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22.12.2019 14:49
Бумажные снежинки появились на нескольких окнах здания ГУ МВД России по Волгоградской области на улице Краснознаменской. На этот рядовой для предпраздничных дней факт можно было не обратить внимание, если бы не недавняя история с розыгрышем калининградских полицейских. А вдруг до Волгограда долетели снежинки, вырезанные под чутким руководством бывшего начальника городского УМВД Андрея Сицского ?
Как рассказывало ИА «Высота 102», 8 декабря в Калининграде двое молодых полицейских отправили своему коллеге из другого отдела приказ от имени начальника с требованием украсить помещения снежинками из бумаги с расчетом 2 снежинки на 1 лист А4. «Задорный» документ, очень похожий на настоящий, каким-то образом попал в открытый доступ. Андрею Сицскому, который сейчас служит заместителем начальника УМВД - начальником полиции УМВД России по Калининградской области, пришлось принимать многочисленные звонки от недоумевающих коллег со всей страны.
В итоге юмористы-подчиненные вынуждены были объясниться под прицелом видеокамеры и исполнить особый приказ начальства - изготовить побольше снежинок. «Поактивнее, мы на все МВД должны нарезать снежинок. Для Красноярска, для Сахалина, для Свердловска, для Саратова, для Адыгеи, для Волгограда … Это откуда мне звонили вчера. Для МВД, для ФСБ, прокуратуры. Кто только не увидел наше с вами письмо», - полковник полиции Сицский продемонстрировал отличное чувство юмора. Кстати, видео с калининградскими полицейскими, опубликованное ИА «Высота 102» 11 декабря, до сих пор пользуется большой популярностью. Читатели и зрители единодушны – таких добрых историй про полицейских и снежинки должно быть побольше.
В итоге юмористы-подчиненные вынуждены были объясниться под прицелом видеокамеры и исполнить особый приказ начальства - изготовить побольше снежинок. «Поактивнее, мы на все МВД должны нарезать снежинок. Для Красноярска, для Сахалина, для Свердловска, для Саратова, для Адыгеи, для Волгограда … Это откуда мне звонили вчера. Для МВД, для ФСБ, прокуратуры. Кто только не увидел наше с вами письмо», - полковник полиции Сицский продемонстрировал отличное чувство юмора. Кстати, видео с калининградскими полицейскими, опубликованное ИА «Высота 102» 11 декабря, до сих пор пользуется большой популярностью. Читатели и зрители единодушны – таких добрых историй про полицейских и снежинки должно быть побольше.
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