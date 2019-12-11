Экс-начальник полиции Волгограда заставил подчиненных-юмористов в Калининграде вырезать снежинки на все МВД
Общество 11.12.2019 13:30
10253 9
11.12.2019 13:30
Бывший начальник УМВД по Волгограду Андрей Сицский, являющийся сейчас начальником полиции в Калининградской области заставил своих подчиненных вырезать снежинки для коллег со всей страны. Этому предшествовала история с предновогодним розыгрышем. Как сообщает ИА «Высота 102», подробности в соцсетях опубликовал паблик «Омбудсмен полиции». 8 декабря двое молодых полицейских изготовили и отправили своему коллеге из другого отдела приказ от имени начальника с требованием украсить помещения снежинками из бумаги с расчетом 2 снежинки на 1 лист А4.
«Задорный» документ каким-то образом попал в открытый доступ и Андрею Сицскому пришлось принимать многочисленные звонки от недоумевающих коллег . В итоге юмористы-подчиненные вынуждены были объясниться под прицелом видеокамеры и исполнить особый приказ начальства - изготовить побольше снежинок. «Поактивнее, мы на все МВД должны нарезать снежинок. Для Красноярска, для Сахалина, для Свердловска, для Саратова… Это откуда мне звонили вчера. Для МВД, для ФСБ, прокуратуры. Кто только не увидел наше с вами письмо», - заместитель начальника УМВД - начальник полиции УМВД России по Калининградской области полковник полиции Андрей Сицский продемонстрировал полную адекватность и отличное чувство юмора. Кстати, этим Андрей Сицский запомнился и в Волгограде. Чего стоили одни только его острые, неравнодушные и искрометные выступления перед депутатами городской думы.
Управлением МВД России по городу Волгограду Андрей Сицский руководил с декабря 2009 года по май 2017 года.
Фото документа и видео из паблика Омбудсмен полиции ВКонтакте
Реклама
Глав районов и городов Волгоградской области снимут на видео для губернатора11.12.2019 15:23
Начальник УФСБ по Волгоградской области на посту: Анатолий Гулевский провел заседание антитеррористической комиссии11.12.2019 14:08
Выжившего в страшном ДТП Алексея Соловьева вертолетом доставляют в Волгоград из Воронежской области11.12.2019 11:48
В Волгограде начали строить "акварельную" дорогу11.12.2019 11:46
Компания из Ставрополя вернется на мост через Волжскую ГЭС для продолжения начатого11.12.2019 10:09
Детям Сталинграда в Волгоградской области дадут по тысяче рублей11.12.2019 09:04
В Волгограде прокурор заставил УК отремонтировать балконы 270 квартир10.12.2019 17:15
В Волгограде ждут реакции правоохранителей на коллаж с "Родиной-матерью" на обложке альбома рэп-группы10.12.2019 16:22
В Волгограде ликвидируют рекламу на остановках10.12.2019 14:39
Молодые специалисты Гремячинского ГОКа встретились с Президентом РФ на площадке Международного форума10.12.2019 10:56
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» делегировала своих молодых специалистов на Международный форум добровольцев, где состоялась торжественная церемония вручения премии «Доброволец России». Предварительно представители компании участвовали в региональном съезде волонтеров «Волга». Итогом областного мероприятия...
В Волгограде на 2 месяца закрыли кафе в жилом доме10.12.2019 08:24
В Волгограде проведут спецоперацию по спасению карниза бывшей партшколы от обрушения09.12.2019 17:03
В Волгограде после коммунальной аварии внепланово заменят ветхий участок тепломагистрали09.12.2019 14:52
По-новому: в 2020 году в Волгоградской области стартует пилотный проект «Прямые выплаты»09.12.2019 13:21
Грипп не дремлет: «больной» теме посвятили оперативку в администрации Волгоградской области09.12.2019 12:16
Реклама