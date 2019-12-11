Общество

Экс-начальник полиции Волгограда заставил подчиненных-юмористов в Калининграде вырезать снежинки на все МВД

Общество 11.12.2019 13:30
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11.12.2019 13:30



 
Бывший начальник УМВД по Волгограду Андрей Сицский, являющийся сейчас начальником полиции в Калининградской области заставил своих подчиненных вырезать снежинки для коллег со всей страны. Этому предшествовала история с предновогодним розыгрышем. Как  сообщает ИА «Высота 102», подробности в соцсетях опубликовал  паблик «Омбудсмен полиции».  8 декабря двое молодых полицейских изготовили и отправили своему коллеге из другого отдела приказ от имени начальника с требованием украсить помещения снежинками из бумаги с расчетом 2 снежинки на 1 лист А4. 

«Задорный» документ каким-то образом попал в открытый доступ и Андрею Сицскому пришлось принимать многочисленные звонки от недоумевающих коллег . В итоге юмористы-подчиненные вынуждены были объясниться под прицелом видеокамеры и исполнить особый приказ начальства - изготовить побольше снежинок. «Поактивнее, мы на все МВД должны нарезать снежинок. Для Красноярска, для Сахалина, для Свердловска, для Саратова… Это откуда мне звонили вчера. Для МВД, для ФСБ, прокуратуры. Кто только не увидел наше с вами письмо», - заместитель начальника УМВД - начальник полиции УМВД России по Калининградской области полковник полиции Андрей Сицский продемонстрировал полную адекватность и отличное чувство юмора. Кстати, этим Андрей Сицский запомнился и в Волгограде. Чего стоили одни только его острые, неравнодушные  и искрометные выступления перед депутатами городской думы. 
Управлением МВД России по городу Волгограду Андрей Сицский руководил с декабря 2009 года по май 2017 года.

   
Фото документа и видео из паблика Омбудсмен полиции ВКонтакте 

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