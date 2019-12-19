Спорт

Экс-главный тренер волгоградского «Ротора» уехал в Сибирь

Спорт 19.12.2019 21:21
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19.12.2019 21:21


Игорь Меньщиков, бывший главный тренер волгоградского «Ротора», сегодня официально представлен на аналогичной должности в клубе «Тюмень», выступающем  в группе «Урал-Приволжье» ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд ПФЛ. Такая информация,  сообщает ИА «Высота 102», опубликована  на сайте клуба. 
Назначение нового главного тренера «Ротора» пока не состоялось. Различные источники сообщают о том, что выбор может пасть на Александра Хацкевича - бывшего наставника «Динамо-Киев». Назывались также такие имена как Дмитрий Аленичев, Омари Тетрадзе и Дмитрий Хохлов. 

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