Экс-главный тренер волгоградского «Ротора» уехал в Сибирь





Игорь Меньщиков, бывший главный тренер волгоградского «Ротора», сегодня официально представлен на аналогичной должности в клубе «Тюмень», выступающем в группе «Урал-Приволжье» ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд ПФЛ. Такая информация, сообщает ИА «Высота 102», опубликована на сайте клуба.

Назначение нового главного тренера «Ротора» пока не состоялось. Различные источники сообщают о том, что выбор может пасть на Александра Хацкевича - бывшего наставника «Динамо-Киев». Назывались также такие имена как Дмитрий Аленичев, Омари Тетрадзе и Дмитрий Хохлов.



