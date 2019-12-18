Хватайте яйца: в Волгограде растут цены на некоторые продукты





В Волгоградской области за прошедшую неделю больше всего поднялись цены на свежие огурцы. Рост составил почти 25% - такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит Волгоградстат. Теперь средняя цена этих овощей составляет около 85 рублей за килограмм. На втором месте по подорожанию – свежие помидоры. Килограмм этих овощей теперь стоит в среднем 93 рубля. Повышение составило более 5%. Прибавили в цене и яйца – десяток можно купить в среднем за 60,6 рубля с учетом повышения на 3,5%. К слову, стоимость яиц в это время, связанное с подготовкой к новому году, повышается традиционно.







