Момент подрыва авиабомбы в Волгограде засняли на видео





В Волгограде показали процесс ликвидации авиабомбы времен ВОВ. Видеокадрами поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.





Напомним, авиабомба была обнаружена во время проведения земляных работ 25 августа в Краснооктябрьском районе Волгограда. Для ликвидации бомбы прибыл из Ростова пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России.

Специалисты МЧС аккуратно вывезли 50-килограммовую авиабомбу, после чего обезвредили ее путем подрыва с соблюдением всех мер безопасности.

Видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области