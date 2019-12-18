В Волгограде мчавший на "красный" астраханец подбил две иномарки (ВИДЕО)

Происшествия 18.12.2019 10:27
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18.12.2019 10:27
Тройное ДТП произошло в Центральном районе Волгограда по вине водителя из Астраханской области, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 23-летний мужчина, управляя "Mazda 6, двигаясь по проспекту им. Ленина в сторону ул. 7-й Гвардейской, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомашиной "Suzuki Grand Vitara" под управлением 62-летней женщины. От удара автомобиль "Suzuki" отбросило на автомашину "Ford Focus" под управлением 45-летнего водителя. В результате ДТП пострадал один человек - водитель автомобиля "Suzuki" доставлена в больницу.
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