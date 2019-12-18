В Волгоградской области отмечают успехи в борьбе с бедностью

Аналитика 18.12.2019 08:39
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18.12.2019 08:39
В Волгоградской области количество жителей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, в 2018 году составляло 349,5 тысяч человек, или 13,9% от населения региона. Такие последние данные об уровне жизни жителей области опубликовал Волгоградстат, сообщает ИА «Высота 102». Количество бедных по сравнению с 2017 годом снизилось – тогда таких насчитывалось 365,7 тысяч человек, или 14,4%. В 2016 году жителей с доходами ниже прожиточного минимума было еще больше – 389,1 тысяча человек, или 15,3%. За последние десять лет самый низкий показатель фиксировался в 2009 году – всего 335,2 тысячи человек, или 12,8%.
Между тем, как следует из опубликованных Волгоградстатом сведений, прожиточный минимум в среднем на душу населения в регионе за последние три года вырос незначительно. Так, в 2018 году он составлял в области 9145 рублей, в 2017 году – 9096 рублей, а в 2016 году – 8991 рубль. То есть за это время он увеличился всего лишь на 54 (!) рубля.
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