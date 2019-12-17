В Волгограде двое юношей грабили прохожих, разъезжая на угнанном авто





Двое 18-летних жителей Волгограда, один из которых ранее был судим, задержаны за совершение угона и серии грабежей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, молодые люди собрали "целый букет" преступлений за одни сутки. Началось все с того, что они заметили пьяного 49-летнего мужчину и незаметно украли у него барсетку, в которой находились документы на "ВАЗ-2107" и ключи от машины.

Отыскав припаркованный у дома автомобиль, они угнали его. Молодые люди на машине направились из Тракторозаводского в Центральный район Волгограда, где у студента ВУЗа забрали сотовый телефон и деньги в сумме 24 тысячи рублей, после чего скрылись. Продолжая незаконные действия, злоумышленники совершили на территории Тракторозаводского района еще два грабежа в отношении неизвестных им лиц, отобрав у последних сотовые телефоны, после чего припарковали автомобиль на ул. Жолудева и направились по месту жительства, однако были задержаны сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело. За содеянное им грозит до 7 лет лишения свободы.



