Аналитика

Чем ближе Новый год, тем больше оливье, посчитали в Сбербанке

Аналитика 16.12.2019 13:32 Новости компаний
432 0
16.12.2019 13:32 Новости компаний


Сбербанк, сервис доставки еды DeliveryClub и foodtech-платформа SberFood подсчитали, как растет потребление традиционных новогодних салатов у россиян.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, по данным аналитиков сервиса DeliveryClub, спрос на оливье и сельдь под шубой накануне Нового года заметно повысился. Так за период с 5 ноября по 5 декабря 2019 года в сравнении с тем же периодом месяцем раньше спрос на оливье у клиентов увеличился на 15%, а на салат с сельдью — на 7%. Средний чек на порцию оливье за период с 5 ноября по 5 декабря составил 293 рубля. Это на 8% выше, чем за тот же период 2018 года, когда закуска обходилась в 271 рубль. Порция селедки под шубой сейчас обходится пользователям сервиса доставки еды в среднем в 198 руб., тогда как годом раньше — 174 рубля (+13,4%)
Рекордное число заказов оливье в 2018 году пришлось именно 31 декабря. 
Рост доли заказов новогодних закусок подтверждают и данные foodtech-платформы SberFood. С 5 ноября по 5 декабря 2019 года по сравнению с тем же периодом месяцем раньше спрос на оливье в кафе и ресторанах, подключенных к платформе, вырос на 16,7%, а на сельдь под шубой — на 11,7%. 
По данным за 2018 года, цены на 2 самых популярных новогодних салата выросли на 20% во второй половине декабря. В среднем в ресторанах, подключенных к SberFood (ранее Plazius), в прошлые новогодние праздники порция оливье стоила 227 рублей, а сельди под шубой — 139 рублей.
В конце декабря и новогодние праздники рост заказов оливье в ресторанах составил 37%, а сельди под шубой — 14,5%.
Во время прошлых новогодних каникул вырос и средний чек в заведениях питания. Так, гости ресторанов и кафе, заказавшие оливье, тратили на 39% больше, чем в другое время года. Те, кто заказывал сельдь под шубой—на 80%.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Все операции с коммерческой недвижимостью
Аналитика
16.12.2019 07:12
Аналитика 16.12.2019 07:12
4893 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.12.2019 08:39
Аналитика 14.12.2019 08:39
21253 13 Обсудить

0
Далее
Аналитика
13.12.2019 13:32
Аналитика 13.12.2019 13:32
912 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.12.2019 15:34
Аналитика 12.12.2019 15:34
4896 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
11.12.2019 13:49
Аналитика 11.12.2019 13:49
8034 18 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.12.2019 09:49
Аналитика 10.12.2019 09:49
16379 18 Обсудить

0
Далее
Аналитика
06.12.2019 16:07
Аналитика 06.12.2019 16:07
5189 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
05.12.2019 11:45
Аналитика 05.12.2019 11:45
19180 13 Обсудить

0
Далее
Аналитика
04.12.2019 11:32
Аналитика 04.12.2019 11:32
2305 7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.12.2019 16:53
Аналитика 02.12.2019 16:53
2881 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.12.2019 08:31
Аналитика 02.12.2019 08:31
15921 39 Обсудить

0
Далее
Аналитика
28.11.2019 21:15
Аналитика 28.11.2019 21:15
17595 47 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.11.2019 11:37
Аналитика 27.11.2019 11:37
1926 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.11.2019 09:11
Аналитика 27.11.2019 09:11
15345 44 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.11.2019 17:07
Аналитика 26.11.2019 17:07
9063 38 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:58
Бюджетникам Волгограда задним числом проиндексировали зарплатуСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде химика-самоучку осудили за изготовление «взрывпакетов»Смотреть фотографии
16:34
Дело о совершенном 17 лет назад убийстве возле кладбища дошло до судаСмотреть фотографии
15:57
Навигация на водоемах Волгоградской области закрытаСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде расцветают новогодние одуванчикиСмотреть фотографии
15:30
В Волгоградской области ветеран войны два года ждала ответа от МФЦ по пенсииСмотреть фотографии
15:09
В Волгограде перевозчик и сотрудница надзорного ведомства пошли под суд за коррупционные связиСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде Снегурочка пометила двери неплательщиковСмотреть фотографии
14:39
«Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию еще один дом в жилом районе «Новый Свет» ВолгоградаСмотреть фотографии
14:36
На большую пресс-конференцию Путина аккредитованы журналисты из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:27
Волгоградстат вошел в двадцатку лучших региональных статистических ведомствСмотреть фотографии
14:17
В Волгограде накрыли подвальный игровой клубСмотреть фотографии
13:40
На трассе "Волгоград - Москва" потушили рейсовый автобусСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде подорожают похоронные услугиСмотреть фотографии
12:51
Портал госуслуг отмечает 10-летний юбилейСмотреть фотографии
12:21
Бдить и праздновать: топ-чиновники Волгоградской области проведут новогодние праздники в жестком графикеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:01
Депутат ГД от Волгоградской области Татьяна Цыбизова: «ЕвроХим-ВолгаКалий» формирует новый облик КотельниковоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
В Волгоградской области ищут поджигателя многоэтажкиСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде скоропостижно скончался главный врач медучрежденияСмотреть фотографии
10:34
В Волгоградской области воры вскрыли банкомат и вынесли более миллиона рублейСмотреть фотографии
09:41
Депутатам Волгоградской облдумы сделали скидку на разговоры по телефонуСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде дождливое утро началось с крупной аварии, есть пострадавшие (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:38
Мэрии Волгограда не удалось «сбросить с себя» 2000 кубометров отходовСмотреть фотографии
07:12
В Волгоградской области подсчитали количество погибших от несчастных случаевСмотреть фотографии
20:50
Там, где клен шумит: в Волгоградской области на свалке высадят лесСмотреть фотографииCмотреть видео
18:59
Волгоградца осудили за массовую драку с водителем и пассажирами встречной иномаркиСмотреть фотографии
15:52
Под Волгоградом прибор для суставов обошелся пенсионерке в 350 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:01
"В лесу родилась елочка" : в Волгограде усилили охрану хвойных лесовСмотреть фотографии
14:21
В Волгограде ищут мошенника со стеклянным глазомСмотреть фотографии
13:14
Туалеты на Центральной набережной Волгограда изучил кандидат архитектурыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 