Чем ближе Новый год, тем больше оливье, посчитали в Сбербанке

Аналитика 16.12.2019 13:32 Новости компаний
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16.12.2019 13:32 Новости компаний
Сбербанк, сервис доставки еды DeliveryClub и foodtech-платформа SberFood подсчитали, как растет потребление традиционных новогодних салатов у россиян.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, по данным аналитиков сервиса DeliveryClub, спрос на оливье и сельдь под шубой накануне Нового года заметно повысился. Так за период с 5 ноября по 5 декабря 2019 года в сравнении с тем же периодом месяцем раньше спрос на оливье у клиентов увеличился на 15%, а на салат с сельдью — на 7%. Средний чек на порцию оливье за период с 5 ноября по 5 декабря составил 293 рубля. Это на 8% выше, чем за тот же период 2018 года, когда закуска обходилась в 271 рубль. Порция селедки под шубой сейчас обходится пользователям сервиса доставки еды в среднем в 198 руб., тогда как годом раньше — 174 рубля (+13,4%)
Рекордное число заказов оливье в 2018 году пришлось именно 31 декабря.
Рост доли заказов новогодних закусок подтверждают и данные foodtech-платформы SberFood. С 5 ноября по 5 декабря 2019 года по сравнению с тем же периодом месяцем раньше спрос на оливье в кафе и ресторанах, подключенных к платформе, вырос на 16,7%, а на сельдь под шубой — на 11,7%.
По данным за 2018 года, цены на 2 самых популярных новогодних салата выросли на 20% во второй половине декабря. В среднем в ресторанах, подключенных к SberFood (ранее Plazius), в прошлые новогодние праздники порция оливье стоила 227 рублей, а сельди под шубой — 139 рублей.
В конце декабря и новогодние праздники рост заказов оливье в ресторанах составил 37%, а сельди под шубой — 14,5%.
Во время прошлых новогодних каникул вырос и средний чек в заведениях питания. Так, гости ресторанов и кафе, заказавшие оливье, тратили на 39% больше, чем в другое время года. Те, кто заказывал сельдь под шубой—на 80%.
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