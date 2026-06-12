



В Волгоградской области на смену 30-градусной жаре придет более прохладная погода с освежающими дождями.

Глоток свежего воздуха горожане, с трудом переживающие натиск испепеляющего солнца, сделают уже завтра. По прогнозам синоптиков, кратковременные дожди с грозами коснутся как Волгограда, так и области. Температура воздуха при этом опустится весьма незначительно – до +29 - +31.

Передышка от нагрянувшей в регион жары продолжится и в воскресенье, 14 июня. На фоне небольших осадков столбики термометров поднимутся до +27 - +29 – в Волгограде и до +23 - +28 – в районах области. Правда, жителям самых южных уголков все еще «светит» +31 градус тепла.

Новая рабочая неделя обещает сохранить взятый на выходных курс и постепенно снизить температуру воздуха до +25 градусов – таких отметок метеорологи ждут к четвергу. Вместе с постепенным снижением поднятой вверх «планки» город ждет и серия остужающих дождей. По предварительным прогнозам, осадки станут спутниками горожан в понедельник, а также в среду и в четверг.

Фото Павла Мирошкина