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Спорт

В шаге от финала. Варвара Чеботарёва – бронзовый призёр первенства России

Спорт 12.06.2026 09:34
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12.06.2026 09:34


В Краснодарском Дворце самбо проходит первенство России по боксу среди юниорок 19–22 лет. В категории до 48 кг Волгоградская область представлена Варварой Чеботарёвой из Фролово.

По итогам турнира спортсменка стала бронзовым призёром. Путь к медали высшей пробы оборвался в полуфинале, где Варвара встретилась с Полиной Мухарадян из Краснодара. Поединок прошёл в плотной борьбе, но по сумме очков судьи отдали предпочтение сопернице.

За стабильными результатами стоит ежедневная работа. Варвара Чеботарёва продолжает тренироваться под руководством Сергея Калинина – именно с ним связаны и её первые шаги в боксе, и нынешние выступления. Стабильные результаты на крупных стартах – итог их совместной работы. Отработка техники, тактические разборы и честный анализ каждого боя – именно из этих составляющих складывается готовность к крупным стартам.

Теперь перед спортсменкой и тренером – разбор прошедшего поединка: понять, в каких компонентах не хватило, и скорректировать подготовку к следующим соревнованиям.

Александр Веселовский

Фото: Федерация Бокса России

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