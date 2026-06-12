



Популярные в Волжском фигурки сусликов встречают по-настоящему жаркие июньские дни во всеоружии. Заботливые горожане, традиционно утепляющие зверьков накануне холодов, надели им на головы милые панамки и шляпки.

Так, одним из главных модников в семействе грызунов стал суслик у редакции газеты «Волжская правда». Лишь недавно восстановившись после очередной нападки вандала, он примерил очаровательную шляпу и миниатюрные очки. Вышло не только свежо, но и очень современно!

Косынки и другие головные уборы уже получили и несколько других сусликов, сообщают волжане в социальных сетях.

Семейство грызунов, «разбежавшееся» по улицам исторического центра, притягивает внимание всех горожан. И хотя гипсовые фигурки нередко попадают под раздачу вандалов, их создатель Николай Карпов уверен: большая часть волжан настроена к ним позитивно.

- Увы, хулиганы ломают. Но многие люди в ответ заступаются за сусликов. У них за эти фигурки действительно болит душа, - говорит Николай Карпов. – Однажды я был свидетелем разговора мамы с ребенком. Женщина говорила малышу: «Посмотри, какие красивые суслики. К сожалению, их иногда ломают. Но ты, пожалуйста, так никогда не делай, потому что это важная вещь для всего города».

Фото "Открытый Волжский"