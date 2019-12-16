В Волгоградской области подсчитали количество погибших от несчастных случаев





В Волгоградской области за период с января по октябрь 2019 года ушли из жизни раньше времени 1781 человек – это почти столько, сколько солдат в полку. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит Росстат в исследовании об умерших от внешних причин россиян.

За аналогичный период прошлого года погибших было больше – 1815 человек.

Самый высокий прирост показала статистика отравлений – на 32%. В 2019 году от этого скончались 70 человек, в прошлом году - 53 человека.

Возросло и количество смертей от алкоголя – на 18% (в 2019 году - 13 человек).

Покончили жизнь самоубийством 101 человек, это на 17 меньше, чем в прошлом году.

Жертвами убийств стали 47 человек, что на 7 человек меньше, чем в прошлом году.

В происшествиях на транспорте погиб 201 человек, это на 4 человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В результате ДТП ушли из жизни 158 человек. 30 жителей региона утонули – это столько же, сколько несчастных случаев на воде было в прошлом году.



