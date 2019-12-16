Аналитика

В Волгоградской области подсчитали количество погибших от несчастных случаев

Аналитика 16.12.2019 07:12
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16.12.2019 07:12


В Волгоградской области за период с января по октябрь 2019 года ушли из жизни раньше времени 1781 человек – это почти столько, сколько солдат в полку. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит Росстат в исследовании об умерших от внешних причин россиян. 
За аналогичный период прошлого года погибших было больше – 1815 человек. 
Самый высокий прирост показала статистика отравлений – на 32%. В 2019 году от этого скончались 70 человек, в прошлом году - 53 человека. 
Возросло и количество смертей от алкоголя – на 18% (в 2019 году - 13 человек).
 Покончили жизнь самоубийством 101 человек, это на 17 меньше,  чем в прошлом году. 
Жертвами убийств стали 47 человек, что на 7 человек меньше, чем в прошлом году. 
В происшествиях на транспорте погиб 201 человек, это на 4 человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 
В результате ДТП ушли из жизни 158 человек. 30 жителей региона утонули – это столько же, сколько несчастных случаев на воде было в прошлом году. 

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