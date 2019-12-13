



Суд приговорил жительницу Красноармейского района к штрафу за несообщение о преступлении. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Волгоградского облсуда, 30-летняя волгоградка знала, что ее знакомая участвует в деятельности незаконного вооруженного формирования, входящего в международную террористическую организацию. На протяжении двух лет она умышленно не сообщала об этом факте в правоохранительные органы, опасаясь привлечения к уголовной ответственности.

Приговором Красноармейского районного суда женщину признали виновной по ст. 205.6 УК РФ (Несообщение о преступлении). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Вину она полностью признала. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



