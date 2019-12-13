Застройщик ЖК «Изумрудный город» идет под суд после приема граждан заместителем прокурора Волгоградской области
Расследования 13.12.2019 11:19
4466 14
13.12.2019 11:19
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артема Бирюкова - руководителя строительной организации. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, застройщик обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело было возбуждено по следам встречи заместителя прокурора области Евгения Орловского с обманутыми гражданами. Люди рассказали о вопиющей ситуации, в которой оказались.
По версии следствия, обвиняемый осенью 2015 года во избежание возможного обращения взыскания и наложения ареста на имущество и расчетные счета строительной организации заключил договоры участия в долевом строительстве с несколькими подконтрольными юридическими лицами.
В дальнейшем с 13 мая 2016 года по 18 апреля 2019 года коммерсант через аффилированные структуры заключал с гражданами договоры цессии – уступки права требования на объекты недвижимости в трех строящихся многоквартирных домах в Краснослободске, по улице Чулкова, №1,3,5.
Полученными по договорам деньгами в сумме более 9,5 млн рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению, направив их на цели, не связанные со строительством указанных многоквартирных домов.
До настоящего времени свои обязательства по завершению строительства многоквартирных домов застройщик не исполнил.
Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признает.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Краснослободский городской суд.
Ранее о ситуации с ЖК «Изумрудный город» журналисты ИА «Высота 102» рассказывали в многочисленных публикациях.
Реклама
Жительницу Волгограда осудили за молчание о примкнувшей к террористам знакомой13.12.2019 15:28
Расследования 13.12.2019 15:28
242 2 Обсудить
В Волгограде насильник-беглец пытался уйти от полиции через окно12.12.2019 14:02
Расследования 12.12.2019 14:02
3341 Обсудить
В Волгограде врача и медсестру осудили за "продажу" справок 22 водителям12.12.2019 11:45
Расследования 12.12.2019 11:45
4119 1 Обсудить
Волгоградский облсуд запретил уничтожать видео с избирательных участков11.12.2019 13:06
Расследования 11.12.2019 13:06
11708 17 Обсудить
В Волгоградской области огласили приговор сотруднице почты за присвоение миллиона10.12.2019 12:49
Расследования 10.12.2019 12:49
4750 10 Обсудить
В Волгограде расследовали дело об опасных уколах красоты10.12.2019 12:12
Расследования 10.12.2019 12:12
3075 1 Обсудить
В Волгоградской области по факту гибели малыша на морозе возбуждено уголовное дело10.12.2019 10:22
Расследования 10.12.2019 10:22
7719 3 Обсудить
В Волгоградской области огласили приговор по делу о сбыте наркотиков на 45 млн рублей09.12.2019 15:20
Расследования 09.12.2019 15:20
3108 1 Обсудить
В Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели малыша на улице09.12.2019 11:18
Расследования 09.12.2019 11:18
14427 8 Обсудить
В Волгограде поймали двух телефонных мошенников за обман жителей Ижевска09.12.2019 08:48
Расследования 09.12.2019 08:48
1745 3 Обсудить
Под Волгоградом многодетного отца осудили за авто-охоту на зайца08.12.2019 13:57
Расследования 08.12.2019 13:57
2980 10 Обсудить
В Волгоградской области будут судить водителя, перевернувшего самосвал на многодетную мать08.12.2019 11:39
Расследования 08.12.2019 11:39
6144 1 Обсудить
В смертельном ДТП под Волгоградом обвиняют водителей сразу двух машин06.12.2019 17:24
Расследования 06.12.2019 17:24
4545 2 Обсудить
В Волгограде ищут поджигателей леса у «Соснового бора»06.12.2019 16:17
Расследования 06.12.2019 16:17
10194 2 Обсудить
В Волгограде за коррумпированного сотрудника наказали юрлицо06.12.2019 12:24
Расследования 06.12.2019 12:24
12971 2 Обсудить
Реклама