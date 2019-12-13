Расследования

Застройщик ЖК «Изумрудный город» идет под суд после приема граждан заместителем прокурора Волгоградской области

Расследования 13.12.2019 11:19
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13.12.2019 11:19


Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артема Бирюкова - руководителя строительной организации. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, застройщик обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело было возбуждено по следам встречи заместителя прокурора области Евгения Орловского с обманутыми гражданами. Люди рассказали о вопиющей ситуации, в которой оказались. 
По версии следствия, обвиняемый осенью 2015 года во избежание возможного обращения взыскания и наложения ареста на имущество и расчетные счета строительной организации заключил договоры участия в долевом строительстве с несколькими подконтрольными юридическими лицами.
В дальнейшем с 13 мая 2016 года по 18 апреля 2019 года коммерсант через аффилированные структуры заключал с гражданами договоры цессии – уступки права требования на объекты недвижимости в трех строящихся многоквартирных домах в Краснослободске, по улице Чулкова, №1,3,5.
Полученными по договорам деньгами в сумме более 9,5 млн рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению, направив их на цели, не связанные со строительством указанных многоквартирных домов.
До настоящего времени свои обязательства по завершению строительства многоквартирных домов застройщик не исполнил.
Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признает.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Краснослободский городской суд.
Ранее о ситуации с ЖК «Изумрудный город» журналисты ИА «Высота 102» рассказывали в многочисленных публикациях.

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