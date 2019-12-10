Экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта: «Юрий Лужков был настоящим хозяином»

Николай Максюта и Юрий Лужков на встрече в Москве, 2008 год
Политика 10.12.2019 14:49
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10.12.2019 14:49
Сегодня все федеральные СМИ сообщили о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. По словам его помощника Тимура Шогенова, Юрий Михайлович умер на 84-м году жизни в одной из клиник Мюнхена (Германия), где ему проводили операцию на сердце.
Юрий Лужков занимал пост столичного градоначальника 18 лет - с 1992-го по 2010 год. Его уволил президент России Дмитрий Медведев в сентябре 2010-го с формулировкой "в связи с утратой доверия". Последние годы семья бывшего мэра Москвы проживала в Европе.
О Волгоградской области мэр Москвы Юрий Лужков отзывался очень позитивно. Дни Волгоградской области часто проходили в столице, где Лужков лично присутствовал. В архиве ИА "Высота 102" сохранилась фотография 2008 года, сделанная когда Юрий Лужков и возглавлявший тогда Волгоградскую область Николай Максюта тепло приветствовали друг друга в Москве.
"Волгоградская область – точка роста России на юге страны. Сотрудничество с этим регионом будет расширяться, объемы торговли – увеличиваться, а научные и культурные связи – крепнуть", - говорил тогда Юрий Лужков. Он хвалил продукцию волгоградских товаропроизводителей, которую хорошо знают в Москве. Отмечал и тесное сотрудничество ветеранских организаций.
"Стойкость и мужество защитников города-героя Сталинграда прославили нашу страну на весь мир. Они так же, как защитники Москвы, внесли особый вклад в Великую Победу советского народа над фашизмом. Очень символично, что Дни Волгоградской области в Москве проходят в год 65-летия победы под Сталинградом. Мы были вместе тогда, так будет и впредь", - отметил в 2008 году о Волгоградской области Юрий Лужков.
Николай Максюта в интервью корреспонденту ИА «Высота 102» сегодня рассказал, что Волгоградская область трижды заключала соглашение о сотрудничестве с Москвой. «Волгоградская область и Москва дружили. Юрий Лужков нам помог в Москве открыть площадку для торговли овощами, мы поставляли в столицу волжские автобусы. Я его знал очень хорошо, был у него в гостях. Он любил поговорить про пчел, дома у него всего пять-семь видов меда было самого разного – и липовый, и из акации. Он был настоящим хозяином. Сожалею, что его больше нет. И соболезную его родным», - сказал Николай Кириллович.
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