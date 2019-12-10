Политика
Николай Максюта и Юрий Лужков на встрече в Москве, 2008 год

Экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта: «Юрий Лужков был настоящим хозяином»

Политика 10.12.2019 14:49
8653 13
10.12.2019 14:49


Сегодня все федеральные СМИ сообщили о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. По словам его помощника Тимура Шогенова, Юрий Михайлович умер на 84-м году жизни в одной из клиник Мюнхена (Германия), где ему проводили операцию на сердце. 
Юрий Лужков занимал пост столичного градоначальника 18 лет - с 1992-го по 2010 год. Его уволил президент России Дмитрий Медведев в сентябре 2010-го с формулировкой "в связи с утратой доверия". Последние годы семья бывшего мэра Москвы проживала в Европе.
О Волгоградской области мэр Москвы Юрий Лужков отзывался очень позитивно. Дни Волгоградской области часто проходили в столице, где Лужков лично присутствовал. В архиве ИА "Высота 102" сохранилась фотография 2008 года, сделанная когда Юрий Лужков и возглавлявший тогда Волгоградскую область Николай Максюта тепло приветствовали друг друга в Москве.
"Волгоградская область – точка роста России на юге страны. Сотрудничество с этим регионом будет расширяться, объемы торговли – увеличиваться, а научные и культурные связи – крепнуть", - говорил тогда Юрий Лужков. Он хвалил продукцию волгоградских товаропроизводителей, которую хорошо знают в Москве. Отмечал и тесное сотрудничество ветеранских организаций.
"Стойкость и мужество защитников города-героя Сталинграда прославили нашу страну на весь мир. Они так же, как защитники Москвы, внесли особый вклад в Великую Победу советского народа над фашизмом. Очень символично, что Дни Волгоградской области в Москве проходят в год 65-летия победы под Сталинградом. Мы были вместе тогда, так будет и впредь", - отметил в 2008 году о Волгоградской области Юрий Лужков.
Николай Максюта в интервью корреспонденту ИА «Высота 102» сегодня рассказал, что Волгоградская область трижды заключала соглашение о сотрудничестве с Москвой. «Волгоградская область и Москва дружили. Юрий Лужков нам помог в Москве открыть площадку для торговли овощами, мы поставляли в столицу волжские автобусы. Я его знал очень хорошо, был у него в гостях. Он любил поговорить про пчел, дома у него всего пять-семь видов меда было самого разного – и липовый, и из акации. Он был настоящим хозяином. Сожалею, что его больше нет. И соболезную его родным», - сказал Николай Кириллович. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Все операции с коммерческой недвижимостью
Политика
10.12.2019 11:16
Политика 10.12.2019 11:16
4435 13 Обсудить

0
Далее
Политика
07.12.2019 11:21
Политика 07.12.2019 11:21
5893 20 Обсудить

0
Далее
Политика
06.12.2019 15:47
Политика 06.12.2019 15:47
3539 20 Обсудить

0
Далее
Политика
06.12.2019 13:46
Политика 06.12.2019 13:46
22830 45 Обсудить

0
Далее
Политика
05.12.2019 17:08
Политика 05.12.2019 17:08
3863 6 Обсудить

0
Далее
Политика
01.12.2019 15:43
Политика 01.12.2019 15:43
26923 30 Обсудить

0
Далее
Политика
30.11.2019 16:11
Политика 30.11.2019 16:11
6039 27 Обсудить

0
Далее
Политика
30.11.2019 13:59
Политика 30.11.2019 13:59
10951 38 Обсудить

0
Далее
Политика
23.11.2019 18:12
Политика 23.11.2019 18:12
9938 10 Обсудить

0
Далее
Политика
23.11.2019 16:27
Политика 23.11.2019 16:27
8847 19 Обсудить

0
Далее
Политика
23.11.2019 16:05
Политика 23.11.2019 16:05
7585 14 Обсудить

0
Далее
Политика
23.11.2019 15:20
Политика 23.11.2019 15:20
1764 11 Обсудить

0
Далее
Политика
22.11.2019 14:32
Политика 22.11.2019 14:32
13262 56 Обсудить

0
Далее
Политика
22.11.2019 11:59
Политика 22.11.2019 11:59
4362 27 Обсудить

0
Далее
Политика
21.11.2019 15:31
Политика 21.11.2019 15:31
20408 21 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:21
Сборные АО «КАУСТИК» и Сбербанка в Волгограде продемонстрировали высокий уровень футбольного мастерстваСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде прокурор заставил УК отремонтировать балконы 270 квартирСмотреть фотографии
16:43
Оплачивать родительскую плату стало в Волгограде удобнееСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде предприниматели получили «Золотые домкраты» от премии «Бизнес-Успех»Смотреть фотографии
16:22
В Волгограде ждут реакции правоохранителей на коллаж с "Родиной-матерью" на обложке альбома рэп-группыСмотреть фотографии
16:21
В Волгоградской области уволена главврач Михайловской ЦРБСмотреть фотографии
15:51
Среди погибших в ДТП в Воронежской области – основатель волгоградской клиники «Движение» и члены его семьи (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:14
В Воронежской области погибли пять человек в ДТП с автобусом из ВолгоградаСмотреть фотографии
14:49
Экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта: «Юрий Лужков был настоящим хозяином»Смотреть фотографии
14:43
«Ростелеком» создал единую корпоративную сеть для 14 предприятий в разных городахСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде ликвидируют рекламу на остановкахСмотреть фотографии
13:34
В Волгоградской области рынкам позволят работать «без крыши» до 2025 годаСмотреть фотографии
12:54
Ростелеком: первые «умные каски» заработалиСмотреть фотографии
12:49
В Волгоградской области огласили приговор сотруднице почты за присвоение миллионаСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде остановили грузовик с контрафактными Барби и куклами LOLСмотреть фотографии
12:17
Регоператор по обращению с ТКО подвел промежуточные итоги годаСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде расследовали дело об опасных уколах красотыСмотреть фотографии
11:58
Бумага и песок: волгоградцы массово жалуются в полицию на обман продавцов в интернетеСмотреть фотографии
11:47
Сотрудник ИА «Высота 102» стала призером Всероссийского конкурса СМИСмотреть фотографии
11:38
Президент Superjob возмутился зарплатами российских учителейСмотреть фотографии
11:16
Волгоградец противится уничтожению видео с участков после выборов 8 сентябряСмотреть фотографии
10:56
Молодые специалисты Гремячинского ГОКа встретились с Президентом РФ на площадке Международного форумаСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области по факту гибели малыша на морозе возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
09:49
"Сколько можно работать?": волгоградцы хотят выходной 31 декабряСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
В Волгограде красота ДК имени Гагарина увядает в ожидании реставрацииСмотреть фотографии
08:40
Пострадавших нет: в Волгограде из сгоревшей маршрутки успели выбежать пассажирыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:24
В Волгограде на 2 месяца закрыли кафе в жилом домеСмотреть фотографии
20:10
В Волгограде на Третьей Продольной в тумане столкнулись четыре машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
18:22
«Шлепать их надо»: волгоградцы поразмыслили о методах борьбы с коррупциейСмотреть фотографииCмотреть видео
17:03
В Волгограде проведут спецоперацию по спасению карниза бывшей партшколы от обрушенияСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 