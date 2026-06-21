Вход на Мамаев курган в Волгограде частично ограничат 21 июня

Сегодня, 21 июня, с 7:00 до 23:00 мск будет ограничен въезд транспортных средств на территорию Мамаева кургана в Волгограде со стороны Второй продольной. Доступ посетителей на территорию мемориального комплекса будет закрыт с 18:00 мск до 23:00 мск.

В это время на Мамаевом кургане будет проходить массовое мероприятие, посвященное 85-ой годовщине начала Великой Отечественной войны. В ходе памятной акции «Завтра была война» на территории памятника-ансамбля, посвященного защитникам Сталинграда, будут зажжены тысячи свечей.

Фото из архива V102.RU