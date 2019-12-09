Расследования

В Волгоградской области огласили приговор по делу о сбыте наркотиков на 45 млн рублей

Расследования 09.12.2019 15:20
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09.12.2019 15:20


К длительным срокам лишения свободы приговорены четверо членов организованной преступной группы, созданной для сбыта наркотиков в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской транспортной прокуратуре, приговор был постановлен Волжским городским судом на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей. 
В суде установлено, что с января по июль 2018 года обвиняемые входили в межрегиональную организованную преступную группу, созданную для сбыта синтетических наркотических средств в особо крупном размере. Один из четырех подсудимых был межрегиональным наркокурьером. Он получал оптовые партии наркотика, фасовал и перевозил в Волгоград и Волгоградскую область из других регионов. Трое его подельников занимались розничной закладкой наркотических средств. В результате пресечения деятельности преступной группы из незаконного оборота было изъято порядка 10 кг синтетических наркотиков, стоимость которых превышает 45 млн рублей. В зависимости от роли каждого им назначено наказание от 7 до 14 лет лишения свободы.

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