Под Волгоградом многодетного отца осудили за авто-охоту на зайца





Житель Светлого Яра признан виновным в незаконной охоте с применением механического транспортного средства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Светлоярского районного суда, осужденный преследовал зайца-русака на автомобиле «Hyundai Accent», да еще и в запретный для охоты на зайцев период. Ослепив животное фарами, он вышел из машины и застрелил зайца двумя выстрелами из охотничьего ружья модели «ИЖ-43» 12-го калибра. Практически сразу после незаконной охоты мужчину задержали сотрудники полиции.

При осмотре автомобиля было изъято ружье и тушка незаконно добытого зайца-русака. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, был установлен в размере 5000 рублей. При назначении наказания суд учел, что мужчина воспитывает троих малолетних детей. Охотник признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 8000 рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



