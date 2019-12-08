Расследования

Под Волгоградом многодетного отца осудили за авто-охоту на зайца

Расследования 08.12.2019 13:57
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08.12.2019 13:57


Житель Светлого Яра признан виновным в незаконной охоте с применением механического транспортного средства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Светлоярского районного суда, осужденный преследовал зайца-русака на автомобиле «Hyundai Accent», да еще и в запретный для охоты на зайцев период. Ослепив животное фарами, он вышел из машины и застрелил зайца двумя выстрелами из охотничьего ружья модели «ИЖ-43» 12-го калибра. Практически сразу после незаконной охоты мужчину задержали сотрудники полиции.
При осмотре автомобиля было изъято ружье и тушка незаконно добытого зайца-русака. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, был установлен в размере 5000 рублей. При назначении наказания суд учел, что мужчина воспитывает троих малолетних детей. Охотник признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 8000 рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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