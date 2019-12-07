



По делу о банкротстве основателя некогда успешной волгоградской компании «МАН» Андрея Воробьева претензии на сумму более 165 миллионов рублей выставил еще один банк. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитража, в реестр требований кредиторов гражданина Воробьева А.В. включены требования АО «Банк ДОМ.РФ» в сумме 165 786 165,45 рублей.

Андрей Воробьев был признан несостоятельным (банкротом) 27 сентября текущего года по иску Банка ВТБ. В отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества сроком на 6 месяцев.

Основанием обращения в суд Банка ВТБ (ПАО) послужил невозврат и просрочка в уплате процентов основным должником ООО «МАН» (сейчас ООО «Гермес Ритейл» - ред.) по кредитным соглашениям, обязательства по которым обеспечены поручительством Андрея Воробьева.

В ООО «Гермес Ритейл» в мае 2018 года определением арбитражного суда Волгоградской области было введено конкурсное производство. Общество должно Банку ВТБ более 1,5 миллиарда рублей. Эту сумму ВТБ взыскивает с Воробьева.

Сам должник на суде по делу о банкротстве задолженность не отрицал, представив документы, подтверждающие у него наличие общей задолженности на сумму более 3,4 миллиарда рублей и наличия имущества на 379 миллионов 383 тысячи рублей.

Воробьев просил суд ввести в отношении него процедуру реализации имущества.

По материалам дела, должник является неплатежеспособным, поскольку размер его задолженности превышает стоимость его имущества.

Согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ними, а также описи имущества, Андрей Воробьев имеет в собственности 10 земельных участков, расположенных на территории Иловлинского района Волгоградской области, являющихся предметом залога АО «Банк ДОМ.РФ».

Также он владеет жилым домом в городе Баден-Баден. Дом является предметом залога Сберегательного банка Германии.

Есть у Воробьева жилой дом площадью 61.0 кв.м и земельный участок под ним площадью 1 612 кв.м, расположенные в Чернышковском районе Волгоградской области.

В аренде у бизнесмена земельный участок площадью 0,5 га, расположенный в станице Старогригорьевская Иловлинского района.

Также он является владельцем 100% доли в ООО «Охранное предприятие «Мангуст», имеет открытые счета в рублях, долларах и евро.

Ранее свои требования к Воробьеву заявляли Сбербанк, Россельхозбанк, Межрайонная ИФНС России № 5 по Волгоградской области и другие организации.

В конце ноября текущего года стало известно, что Андрея Воробьева подозревают в уклонении от уплаты налогов в размере более 50 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждёно по ч.2 п «б» ст.199 УК РФ. По версии следствия, в договорах о поставках товаров в «МАН» в 2014-2015 годах отображались заведомо нереальные цифры сделок с целью уклонения от уплаты налогов.



