В Волгограде в отношении директора ООО «МАН» возбудили уголовное дело

Расследования 20.11.2019 07:25
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20.11.2019 07:25
Уголовное дело в отношении А.В. Воробьева – основателя известной в Волгограде торговой сети «МАН», возбуждено по подозрению в уклонении от уплаты налогов (ст.199 УК РФ, п.«б», ч.2), сообщает ИА «Высота 102». По сведениям информагентства, сумма предполагаемых неуплаченных Воробьевым налогов классифицируется как «особо крупный размер» - более 50 миллионов рублей. У следствия есть основания для подозрений, что в 2014 – 2015 годах в договорах по поставкам товаров в «МАН» от некоторых организаций были отражены заведомо нереальные цифры сделок с целью завышения налоговых вычетов по НДС. Есть сведения, что суммы сделок могли быть увеличены более чем на 300 миллионов рублей. То есть, предположительно, НДС, который должен был выплатить «МАН», не был исчислен. Уголовное дело в отношении 50-летнего Воробьева было возбуждено 15 ноября. Подробности уточняются в следственных органах.
В настоящее время компания «МАН» ликвидирована. Одноименная торговая сеть сейчас принадлежит ООО «Лакки», соучредителем которого выступает депутат Волгоградской городской думы от «Единой России» Геннадий Кузнецов. Фирма с уставным капиталом в размере 100 тысяч рублей зарегистрирована в Москве.
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