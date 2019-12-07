В Волгограде ищут водителя микроавтобуса, сбившего школьницу

Происшествия 07.12.2019 09:29
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07.12.2019 09:29
В Волгограде разыскивают водителя «ГАЗели», который сбил девочку. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, дорожное происшествие случилось около 10 утра. Неустановленный водитель, управляя автомашиной «ГАЗель» белого цвета с надписью на боку «Дона» во дворе дома №13 по ул. Библиотечной совершил наезд на 13-летнюю школьницу, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП подростка с ушибами доставили в больницу. Полиция просит очевидцев происшествия обратиться в дежурную часть городского отдела ГИБДД по телефону 93-21-31.
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