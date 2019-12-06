В Волгограде ищут поджигателей леса у «Соснового бора»





Причиной крупного лесного пожара у ресторанно-гостиничного комплекса "Сосновый бор" в Дзержинском районе Волгограда в сентябре этого года стал поджог. Как сообщил ИА "Высота 102" сегодня Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов, по факту поджога лесных насаждений возбуждено уголовное дело. Причиненный пожаром ущерб оценивается почти в 2 миллиона рублей. Поджигателей ищут. Решение о возбуждении уголовного дела было принято недавно по результатам процессуальной проверки, которая длилась с сентября.

Напомним, смешанный лес на пересечении улицы Ангарской и Третьей Продольной магистрали загорелся днем 16 сентября текущего года. Жаркая погода и порывы ветра до 20 метров в секунду способствовали быстрому распространению огня: пожар подобрался к СНТ "Дубовая балка" и "Колос". К вечеру возгорание удалось локализовать. Общая площадь пожара составила более 40 гектаров. Тогда сообщалось, что предварительной причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

Повтор видеоматериала от 16.09.2019 года.