Политика 06.12.2019 15:47
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06.12.2019 15:47
Ольга Лемякина - экс-директор МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда», по информации источника ИА «Высота 102», рассматривается на должность директора МБУ «Волгоградзеленхоз» вместо уволившегося Максима Логунова.
Чиновница Лемякина известна тем, что была признана виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка в фонтане в парке 70-летия Победы.
Трагедия произошла 20 сентября 2015 года. 12-летнего мальчика, который решил искупаться в фонтане, притянуло к технологическому стоку, на котором отсутствовала заградительная решетка. Организацией возведения фонтана с различными нарушениями, как полагало следствие, занималось муниципальное бюджетное учреждение «ЖКХ Краснооктябрьского района» под руководством Ольги Лемякиной.
Сейчас печально известный фонтан частично демонтирован, вместо него городские власти планируют возвести другой объект.
На фото от 11.09.2015 года Ольга Лемякина на строительстве фонтана
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