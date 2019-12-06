



Ольга Лемякина - экс-директор МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда», по информации источника ИА «Высота 102», рассматривается на должность директора МБУ «Волгоградзеленхоз» вместо уволившегося Максима Логунова.

Чиновница Лемякина известна тем, что была признана виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка в фонтане в парке 70-летия Победы.

Трагедия произошла 20 сентября 2015 года. 12-летнего мальчика, который решил искупаться в фонтане, притянуло к технологическому стоку, на котором отсутствовала заградительная решетка. Организацией возведения фонтана с различными нарушениями, как полагало следствие, занималось муниципальное бюджетное учреждение «ЖКХ Краснооктябрьского района» под руководством Ольги Лемякиной.